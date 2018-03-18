صور.. فتح مراكز الاقتراع بموسكو فى انتخابات الرئاسية الروسية







موسكو (أ ف ب)

بدأ الروس يتوجهون إلى مراكز الاقتراع، صباح الأحد، فى موسكو والجزء الأكثر كثافة سكانية فى روسيا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات يضمن فيها الرئيس فلاديمير بوتين الفوز بولاية رئاسية رابعة من ست سنوات.

ونظرا إلى الفرق فى التوقيت، كانت مراكز الاقتراع فتحت فى أقصى الشرق الروسى وسيبيرا فى الساعة 20,00 ت غ السبت على أن تغلق فى جيب كالينينغراد على الحدود مع الاتحاد الأوروبى فى الساعة 18,00 ت ج الأحد.



الانتخابات فى روسيا



سيدة تشارك فى الانتخابات



رجل مسن يدلى بصوته فى الانتخابات الروسية



طابور من الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الروسية



رجال البحرية الروسية يصطفون أمام اللجان للادلاء بأصواتهم



رجل يدلى بصوته فى الانتخابات



سيدة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية الروسية



شخص يدلى بصوته فى الانتخابات الروسية