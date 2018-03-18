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صور.. عروض فنية ومسيرات بالحنطور على أنغام "الأقصر بلدنا بلد سواح"

الأحد، 18 مارس 2018 01:45 م
صور.. عروض فنية ومسيرات بالحنطور على أنغام "الأقصر بلدنا بلد سواح" جانب من العروض الفنية





الأقصر – أحمد مرعى
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تواصلت بشوارع وميادين محافظة الأقصر ظهر اليوم الأحد، عروض فرق الفنون الشعبية خلال اليوم الختامى لفعاليات مهرجان "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" لعام 2017/ 2018، حيث انطلقت عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بشوارع وميادين المحافظة، بمشاركة فرق الإسكندرية والأقصر للفنون الشعبية، والإسماعيلية وقنا وسوهاج، والأقصر للآلات الشعبية وأسوان والوادى الجديد.

وانطلقت العروض فى ساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى، ومعدية الأهالى وميدان التجارة وموقف الاقاليم، كما أنه خرجت وستواصل الخروج مسيرات بعربات الحنطور فى مشهد من ذاكرة السينما المصرية يتمثل فى استعراض "الأقصر بلدنا بلد سواح" لتجوب كورنيش النيل من أمام مبنى المحافظة إلى نادى التجديف.

ومن المقرر أن تشمل فعاليات الختام انطلاق كرنفال للمراكب الشراعية مزينة بأعلام الدول العربية حاملة الضيوف بملابسهم التقليدية من نادى التجديف إلى ساحة معبد الكرنك، والتى تشهد فى الثامنة مساء مراسم تسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية من وزير الثقافة المصرى إلى نظيرها المغربى ليحملها إلى مدينة وجدة، ثم الحفل الختامى الذى يتضمن كلمات لوزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم ونظيرها المغربى محمد الأعرج، ومحافظ الأقصر محمد بدر، ورئيس منظمة الألكسو، بالإضافة إلى فقرة للمطربة المغربية سميرة القادرى وفرقتها، وتختتم الفعاليات فى العاشرة مساءً بحفل للفنان الكبيرمحمد منير.

 

 

عروض فنية ومسيرات بالحنطور على أنغام "الأقصر بلدنا بلد سواح" بالاقصر
عروض فنية ومسيرات بالحنطور على أنغام "الأقصر بلدنا بلد سواح" بالاقصر

 

العروض الفنية تتواصل فى شوارع وميادين وكورنيش الأقصر
العروض الفنية تتواصل فى شوارع وميادين وكورنيش الأقصر

 

تجهيز مسرح ميدان ابوالحجاج للعروض الفنية بالاقصر
تجهيز مسرح ميدان ابوالحجاج للعروض الفنية بالاقصر

 

تقديم العروض الفنية فى ساحات وميادين الاقصر
تقديم العروض الفنية فى ساحات وميادين الاقصر

 

عروض فرق النوبة والجنوب بميدان الشيراتون
عروض فرق النوبة والجنوب بميدان الشيراتون

 

التحطيب ابرز سمات احتفالات الاقصر عاصمة الثقافة العربية
التحطيب ابرز سمات احتفالات الاقصر عاصمة الثقافة العربية

 

ابداعات الفرق الفنية فى ميادين وشوارع الاقصر
ابداعات الفرق الفنية فى ميادين وشوارع الاقصر

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