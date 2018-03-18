صور.. طوابير الناخبين بطول شارع القنصلية المصرية فى نيويورك







كتب: محمد محسن أبو النور

امتدت طوابير الناخبين المصريين أمام قنصلية مصر العامة فى نيويورك بطول الشارع الذى تتواجد فيه القنصلية، وذلك فى اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة المصرية 2018 للمصريين بالخارج.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.