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صور.. صيادو بورسعيد يروون استعداداتهم لموسم صيد "الكابوريا"

الأحد، 18 مارس 2018 06:00 ص
صور.. صيادو بورسعيد يروون استعداداتهم لموسم صيد "الكابوريا"





بورسعيد – محمد فرج
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الكابوريا من الكائنات البرية الغنية بالفسفور وتتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب وتعيش فى جحور وبين الصخور، وهى عكس الأسماك، حيث تتميز بهيكل خارجى يحميها من الخطر، وإناث الكابوريا تعتبر أغلى سعرا من الذكور فضلا عن صغر الحجم وملايين البيض الذى تحمله فى موسم التكاثر.

يقول جمال الديب 45 سنة صياد لـ"اليوم السابع" نقوم حاليا بتصنيع غزل الـ"كنار" استعدادا لموسم صيد "الكابوريا" الذى يبدأ أول مايو وحتى شهر يوليو، حيث يصل ثمن كيلو الغزل حاليا من 150 لـ220 جنيها والفرقة طولها 25 مترا والغزل عبارة عن بدن مكون من 2 " فلة" والباقى من الرصاص .

وأضاف الديب أن "الفرقة" الواحدة طولها 25 مترا تحتاج لـ5 كيلو من الرصاص بسعر 200 جنيه ونظرا لارتفاع السعر نقوم باستخدام الإسمنت وتصنيعه على شكل الرصاص لعدم مقدرة الصياد على تكلفته الباهظة فضلا عن احتياجه لأكثر من 25 فرقة وكل حسب ظروفه المادية .

وفى سياق متصل أكد أنه بعد الانتهاء من تصنيع الغزل نسارع باستخراج التصاريح الأمنية من قوات حرس الحدود لـ"الفلوكة" من خلال ما يسمى بـ"النوتة" تمهيدا لصيد الكابوريا من سواحل المتوسط بمنطقة الجميل غرب بورسعيد .

وتابع: أن صيادى الكابوريا على الفلوكة الواحدة يبلغ عددهم من 5 لـ6 صيادين وهم قليلون لأنها لا تعد حرفة أساسية يعتمد عليها كا مصدر رزق، بينما يوجد 10 "فلايك" لصيد الكابوريا بمنطقة الديبة بإجمالى ما يقرب من 60 صيادا ويرجع ذلك لأنها لا تمثل مصدرا أساسيا للصياد مثل الجرافة الساحلية المتمثلة فى صيد السردين والتى يعتمد عليها الصيادون اعتمادا كليا أما الكابوريا يتم صيدها إرضاء للزبون .

وأوضح أن الفرقة الواحدة يتراوح رزقها من 4 لـ5 كيلو كابوريا ويباع سعرها للتاجر صاحب الغزل بـ20 جنيها للذكور و40 جنيها لأنثى الكابوريا وعلشان كده صيد الكابوريا مايأكلش عيش وربنا هوه الرزاق .

ومن جهة أخرى قال الديب إن من عجائب الكابوريا أنها ليس لها موسم تزاوج معين كأغلب الكائنات البحرية ويمكنها البيض فى أى وقت من السنة، حيث تقوم أنثى الكابوريا عند التزاوج بالاحتفاظ باللقاح فى أوعية داخلها لتستعملها حسب حاجتها الشخصيه فضلا أنها تقوم بالبيات الشتوى وتهاجر للمناطق الأكثر عمقا حيث تقوم بدفن نفسها وتبقى فى حالة سبات طوال فصل الشتاء .

صياد الكابوريا يحاول تخليصها من الشباك
صياد الكابوريا يحاول تخليصها من الشباك

 

تصنيع غزل صيد الكابوريا من خيوط الحرير
تصنيع غزل صيد الكابوريا من خيوط الحرير

 

صياد يغزل شباك الكابوريا
صياد يغزل شباك الكابوريا

 

كابوريا وسمك الغطيان داخل فرقة من الشباك
كابوريا وسمك الغطيان داخل فرقة من الشباك

 

صيد الكابوريا وفرحة على وجه أحد الصيادين
صيد الكابوريا وفرحة على وجه أحد الصيادين

 

عودة الصيادين من ساحل المتوسط
عودة الصيادين من ساحل المتوسط

 

رسو فلوكة الكابوريا على الشاطئ
رسو فلوكة الكابوريا على الشاطئ

 

غزل الكابوريا مع أحد الصيادين الشباب
غزل الكابوريا مع أحد الصيادين الشباب

 

كبابوريا داخل الشباك الصيادين
كبابوريا داخل الشباك الصيادين

 

 


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صيادو بورسعيد تجهيز غزل الـكنار استعدادا لموسم صيد الكابوريا




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