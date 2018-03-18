صور.. "صناع الحياة" توزع مساعدات على أهالى سيناء احتفالا بذكرى استرداد طابا







جنوب سيناء – فايزة مرسال

وصلت اليوم الأحد، "قافلة دفا" التى تنظمها مؤسسة صناع الحياة إلى سيناء، للمشاركة فى ‏احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى والذكرى 29 لعودة طابا لحضن الوطن، ورفع العلم المصرى عليها.‏

واستمرارًا لبرنامج المساعدات الإنسانية التى تقدمها المؤسسة، قامت بتوزيع 500 ‏بطانية و750 جاكت على أهالى قرى مدن نويبع وطابا ودهب وسانت كاترين والطور ‏بمحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، ومحافظة جنوب ‏سيناء.‏

وقال المهندس عمرو حسيب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، إن المؤسسة لا تتأخر عن المشاركة فى الاحتفالات ‏والأحداث القومية، وتعد ذكرى رفع العلم المصرى على طابا واحدة من أهم العلامات ‏المهمة فى تاريخ مصر، وشاهد على براعة المفاوض المصرى الذى نجح فى استرداد ‏آخر بقعة فى سيناء.

وأكد "حسيب"، أن المؤسسة تضع المشاركة فى تنمية سيناء ضمن ‏أولوياتها، وتدعم خطة الدولة فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن "جميع مشروعات المؤسسة تتم فى إطار خطة التنمية المستدامة استراتيجية مصر 2030.

وأشار حسيب إلى أن مؤسسة صناع الحياة، تعمل فى سيناء من خلال مشروع "حق أهل سيناء ‏علينا"، وساهمت على مدى عدة سنوات فى رفع كفاءة الجمعيات الأهلية بسيناء، ‏إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والمساعدات الإنسانية الأخرى، والتى من ‏بينها قافلة دفا الأخيرة.‏

وأضاف أن مؤسسة صناع الحياة تعتزم خلال العام الجارى تنفيذ عدد من المشروعات ‏فى سيناء بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة والمحافظة، وتركز فى ‏مشروعاتها على تنمية وتوعية المرأة، إضافة إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا على ‏تنفيذ مشروعات متناهية الصغر تجعلهم منتجين فى المجتمع.‏

وفِي سياق متصل، واصلت قافلة "دفا" جولاتها في المحافظات، حيث أعادت بناء 90 سقفا فى قرى محافظات أسيوط وقنا والمنيا، ليصل ‏إجمالى ما أنجزته القافلة خلال الشهرين الآخيرين إلى توزيع نحو 4000 بطانية ‏و3500 جاكت، وبناء 300 سقف، فى عدد من المحافظات والقرى الأكثر احتياجا.