صور.. شركة مياة الشرب بالأقصر تنظم حملة "النقطة بتفرق" بمدرسة الشهداء بالعوامية







الأقصر – أحمد مرعى

واصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات تنظيم قافلة مائية بمنطقة جزيرة العوامية، وذلك بتنظيم فعاليات لطلاب مدرسة الشهداء بالعوامية وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "النقطة بتفرق" بالتعاون بين الشركة القابضة للمياه والأزهر الشريف والكنيسة القبطية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة ووزارة الرى والموارد المائية ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشارك فريق التوعية بشركة مياة الأقصر، وهم كل من أمانى مدنى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية والاعلام، ووليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية، وأحمد إبراهيم مسؤل التوعية، ومحمد فؤاد مسؤل التوعية - الطلاب فى طابور الصباح بمدرسة الشهداء بمنطقة العوامية، وتقديم نصائح لهم بكيفية الحفاظ على كل المياه، وأكدوا لهم على ضرورة ترشيد استهلاك المياه لتوعية الطلاب بالحفاظ على كل قطرة مياه.

وأكد وليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالأقصر، أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار أعمال القافلة وانشطة الأسبوع المائى على مستوى الجمهورية، وتشمل توعية الطلبة بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وأنشطة ثقافية متنوعة، وورش سباكة للسيدات ورسم جرافيتى ودروس دينية بالمساجد، وقوافل توعوية خدمية وإستقصاءات لآراء المواطنين، ودورى لكرة القدم ولقاءات جماهيرية.

وأضاف وليد الإدفاوى لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تسير بصورة مميزة فى فعاليات الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياة فى إطار الأسبوع المائى بجمهورية مصر العربية، حيث نظمت إدارة التوعية والإعلام بالشركة برعاية اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة، بحصر إستطلاع رأى المواطنين بمنطقة جزيرة العوامية وهو إستطلاع رأى قبل القافلة، والمقاملة بالمنطقة فى الفترة من 20 وحتى 22 مارس الجارى بهدف حصر المشاكل التى تواجه المواطنين سواء من ضعف فى المياه أو مشاكل صرف صحى.



شركة مياة الشرب بالأقصر تنظم فعاليات حملة "النقطة بتفرق" لترشيد استهلاك المياة



فريق التوعية يشارك في طابور الصباح والإذاعة بمدرسة الشهداء بمنطقة العوامية



جانب من فعاليات الاذاعة المدرسية في مدرسة الشهداء بالعوامية



الطلاب يستمعون لحملة التوعية بطابور الصباح



مدير فريق التوعية بشركة المياة خلال كلمة لتوعية الطلاب



جانب من حملة التوعية داخل مدرسة الشهداء بالعوامية