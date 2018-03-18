صور..شرطة النقل تضبط 11لصا تخصصوا فى سرقة المواطنين بمحطات القطار







كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى

ألقت شرطة النقل والمواصلات، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى المهمات المصلحية بشركات النقل بالزقازيق، حيث تمكنت فرع مباحث شركات النقل بالزقازيق من ضبط كل من ع - ا - ع 33 سنة، م - ر - ى 38 سنة، حال شروعهما في سرقة أجزاء من هراس خرده ملك للهيئة العامه للطرق والكباري من مخزن وحدة صيانة الهيئة العامة للطرق والكباري -، دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق – شرقية .



القبض على تشكيل عصابى تخصص سرقة المهمات المصلحية شركات النقل بالزقازيق

تحرر المحضر اللازم بفرع مباحث شركات النقل بالزقازيق وأرسل بالمتهمين لقسم شرطة ثان الزقازيق للعرض علي النيابة .

كما ألقت القبض على تشكيل عصابى متلبس بسرقة مواطن بمحطة سيدى جابر ، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك سيدى جابر من ضبط كل من ش - ح - ج –22 سنة، س - م - س - م 22 سنة، متلبسين بسرقة هاتف محمول من ع - ع - ا 52 سنة اثناء تواجدهم بمحطة سكك حديد سيدى جابر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة .

وأيضا ألقى القبض على تشكيل عصابى متلبس بسرقة مواطن بمحطة سيدى جابر، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك سيدى جابر من ضبط كل من ح - ا - ع 36 سنة وسبق اتهامه فى قضيتين " سرقة - نشل " ، م - ع - ا 38 سنة وسبق اتهامه فى قضيتين " سرقة - نشل " ، متلبسين بسرقة هاتف محمول من س - ع - ح ، اثناء تواجدهما بالقطار رقم 568 ( الاسكندرية / المنصورة ) بمحطة سيدى جابر وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة .



القبض على تشكيل عصابى متلبس بسرقة مواطن بمحطة سيدى جابر



القبض على تشكيل عصابى متلبس بسرقة مواطن

وكذلك تم القبض على محكوم علية متلبسا بسرقة مهمات مصلحية بمحطة سكك الجيزة ، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك الجيزة من ضبط س - ا - س 22 سنة ومحكوم عليه هارب فى 3 قضايا اخرهم قضية جنح قسم شرطة الازبكية " تسول " غيابيا بالحبس لمدة شهر متلبسا بسرقة مهمات مصلحيه خاصة بالسكة الحديد عبارة عن ( عدد 3 قطع فرامل حديدية ) من حوش محطة سكة حديد الجيزة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .

كما تم ضبط لص المهمات المصلحية بمحطة سكك الجيزة، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك الجيزة من ضبط ع - م - م 25 سنة وسبق اتهامه فى قضية جنح قسم شرطة بولاق الدكرور " ضرب " متلبسا بسرقة مهمات مصلحيه خاصة بالسكة الحديد عبارة عن ( عدد 1 شاكوش وعدد 3 قطع فرامل حديدية وعدد 1 اجنة ) من حوش محطة سكة حديد الجيزة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .

وكذلك تم صبط محكوم في جناية متلبسا بنشل مواطن بموقف أتوبيسات سينما على بابا، حيث تمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل من ضبط ا - ع - ف 28 سنة سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا آخرهم قضية جنح قسم شرطة الازبكية " سرقة متنوعة " ومحكوم عليه هارب في قضيتين أخرهما القضية جنايات قسم شرطة الشروق " مخدرات " غيابيا بالحبس لمدة سنتين متلبسا بنشل حافظة نقود من ش.ر.ص –14 سنة طالب ، أثناء وجودهما بموقف أتوبيسات سينما على بابا ،وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .



صبط محكوم علية متلبسة بنشل مواطن بموقف أتوبيسات سينما على بابا

وتم ضبط لص متلبسا بسرقة هاتف محمول بمحطة سكك حديد بنى سويف، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف من ضبط ع - ح - ع - 32 سنة وسبق اتهامه فى قضية جنح قسم شرطة شبرا " سلاح " ومحكوم عليه هارب فى قضية جنح قسم شرطة بنى سويف " تبديد " غيابيا بالحبس لمدة شهر متلبسا بسرقة هاتف محمول من ت - ك - ا 37 سنة أثناء وجودهما بمحطة سكة حديد بنى سويف ، واعترف بارتكابه الواقعة .



ضبط لص متلبسا بسرقة هاتف محمول بمحطة سكك حديد بنى سويف

كما تم ضبط لص متلبسا بسرقة هاتف محمول بمحطة سكك حديد طنطا ، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك طنطا ضبط ب - م - س 35 سنة متلبسا بسرقة هاتف محمول من ا - ا - ا 20 سنة واثناء تفتيشه عثر على هاتفين محمول من متحصلات سرقته ولم يستدل على اصحابهم ، أثناء وجودهما بموقف أتوبيسات بسبرباى ،واعترف بارتكابه الواقعة .