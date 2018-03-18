صور.. شرطة الاحتلال الإسرائيلى تنتشر بموقع حادث طعن بالقدس القديمة







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

انتشرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، بموقع حادث عملية الطعن داخل مدينة القدس القديمة، حيث طعن فلسطينى حارسا أمنيا إسرائيليا فى البلدة القديمة بالقدس وأصابه بجروح بالغة، فيما قامت شرطة الاحتلال بإطلاق النار على الشاب وقتله، بحسب ما اعلنت السلطات الإسرائيلية.

وقالت أجهزة الإسعاف إنه تم نقل الحارس الأمنى إلى المستشفى وحالته خطرة بعد تعرضه لطعنة فى الصدر.

وأكد ميكى روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن المهاجم قتل بالرصاص، وأعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى "الشين بيت" أن منفذ الهجوم هو عبد الرحمن فضل، فلسطينى من بلدة عقربا قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، يبلغ من العمر 28 عاما، وأب لولدين.



شرطة الاحتلال الإسرائيلى



جانب من شرطة الاحتلال الإسرائيلى



موقع حادث الطعن



تواجد شرطة الاحتلال بموقع الحادث