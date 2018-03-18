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صور.. شاهد اللمسات الأخيرة لتشغيل آبار الداخلة بالطاقة الشمسية فى الوادى

الأحد، 18 مارس 2018 08:18 ص
صور.. شاهد اللمسات الأخيرة لتشغيل آبار الداخلة بالطاقة الشمسية فى الوادى جانب من الاستعدادات





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستكمل الإدارة المركزية للمياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد، اللمسات الأخيرة لمشروع المرحلة الأولى لتشغيل الآبار الزراعية، بنظام الطاقة الشمسية، والتى تم فيها تشغيل 25 بئرا زراعيا بالطاقة الشمسية بالداخلة.

وتابع المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة المياه الجوفية بالوادى الجديد، والمهندس منصور إبراهيم سيد مديرعام المياه الجوفية بالداخلة، آخر الاستعدادات الخاصة بالافتتاح من موقع محطة الطاقة الشمسية بمنطقة بئر 12 / 3 بقرية الراشدة، بحضور المهندس صلاح الدين سيد على مديرعام الميكانيكا، والمهندس محمود جمعة، والمهندس ياسر كامل محمد وكيل إدارة الميكانيكا، والمهندس محمد الحضرى وكيل تفتيش رى غرب الداخلة.

ووجه الشحات، بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات فى الموقع الذى سيتم منه الافتتاح الرسمى للمشروع، بإطلاق إشارة البدء من رئيس الجمهورية عبر الفيديو كنفرانس لتشغيل مشروع تشغيل 25 بئرا جوفيا بالطاقة الشمسية، والتى نفذتها وزارة الإنتاج الحربي تحت إشراف الشئون الميكانيكية، بالتعاون مع الجهات المختصة لإنجاز هذا المشروع العملاق، والذى يعد انتقال قياسى لنظم التشغيل المطورة من الديزل والكهرباء إلى الطاقة المتجددة، والتى أثبتت فاعليتها فى المحافظة ليتم تعميمها على مستوى كافة الآبار بالمحافظة .

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

 

منطقة بئر 3 بقرية الراشدة
منطقة بئر 3 بقرية الراشدة

 

تجهيز المحطات للعمل بالطاقة الشمسية
تجهيز المحطات للعمل بالطاقة الشمسية

 

الاستعداد لافتتاح مرحلة تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية
الاستعداد لافتتاح مرحلة تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية

 

جانب من العمل بالمحطة
جانب من العمل بالمحطة

 

فريق عمل الإدارة العامة للمياة الجوفية بالوادى الجديد
فريق عمل الإدارة العامة للمياة الجوفية بالوادى الجديد

 


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