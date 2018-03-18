صور.. رئيس مدينة المنيا الجديدة: تسليم 5 آلاف وحدة سكنية جاهزة بموعدها







المنيا – حسن عبد الغفار

أكد المهندس محمد مصطفى أحمد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ، إن عدد الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها 219 عمارة سكنية بإجمالى 5 آلاف 256 شقة جارى العمل بها، لافتًا إلى تسليم الوحدات السكنية يتم بعد الانتهاء من جميع الأعمال، لافتا إلى أن 85 عمارة سكنية جارى العمل بها وسوف يتم الانتهاء منها فى الوقت المحدد، مؤكدا أن جميع الوحدات التى يتم تسليمها تكون كاملة المرافق.

يقول بدر عبد الحكيم أحد المواطنين، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها تعد نقلة حضارية هامة بمحافظة المنيا، وسوف تساهم فى إيجاد حلول لكثير من الشباب الذى تعذر زواجه لسنوات بسبب عدم قدرته على الحصول على وحدة سكنية، لافتا إلى أن أماكن إقامة مشروع الإسكان الاجتماعى اماكن متميزة، والدولة توليها اهتماما كبيرا من حيت الطرق والإنارة، وتوفير الخدمات الصحية، وعوامل الأمان بتلك المناطق.

فيما قال المهندس أحمد اسماعيل أحد المهندسين العاملين بالمنيا الجديدة، أن الجميع هنا يسابق الزمن من أجل الانتهاء من كافة المشروعات السكنية حسب الخطة الزمنية الموضوعة، والتى سوف يتم تسليم بعضها فى شهر يونيه القادم والبعض فى مراحل الأولى تم تسليمه بالفعل، لافتا إلى أن عمارات الإسكان الاجتماعى منتشرة فى المحافظة ومنها فى المنيا الجديدة بالمطاهرة القبلية وكمين الصفا، وكذلك فى بنى مزار، لافتا إلى أن تصميم الوحدات السكنية على مستوى، ويتم مراعاة المساحات الخضراء والشوارع، وغيرها من عوامل الجذب للمواطن.















