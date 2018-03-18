صور.. رئيس مدينة القنطرة يعقد اجتماعا للاستعداد لانتخابات الرئاسة







الإسماعيلية – صبرى غانم

عقد اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، اجتماعا للمجلس التنفيذى لمركز ومدينة القنطرة غرب، بحضور اللواء بهاء حسين مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب، والرائد محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب، والمحاسب كرم الشحات نائب رئيس المركز والمدينة، ومديرى العموم، ورؤوساء القرى بالقنطرة غرب .

وشدد اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، خلال اجتماع المجلس التنفيذى، على رؤوساء القرى ومديرى الإدارات الخدمية المختلفة بضرورة الاستعداد لانتخابات الرئاسة القادمة، والمقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

كما ناقش الحضور مدى استعداد المقرات الانتخابية للانتخابات، ومدى جاهزيتها، وإعلن الحضور، وخاصة مسئولى التربية والتعليم والأزهر الشريف، عن جاهزية المقرات، كما أعلن مسئول شركة الاتصالات عن توصيل الخدمة التليفونية لكافة المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى مركز ومدينة القنطرة غرب، وإن المدارس التى توجد بالقرى سيتم تزويدها بتليفونات لاسلكية.

ومن جانبه أعلن مسئول الكهرباء، عن أن إدارة كهرباء القنطرة غرب، استعدت للانتخابات، وتم وضع فنى صيانة ومساعد له بكل لجنة انتخابية للطوارئ، كما سيتم إمداد اللجان القريبة من بعضها بمولد كبير، وخاصة فى أبوخليفة ومدينة القنطرة غرب.

وشدد علام، على رؤساء القرى، بضرورة توفير مولدات صغيرة داخل اللجان بالقرى، وكشافات الطوارئ لمواجهة أى طارئ يحدث فى العملية الانتخابية.

كما ناقش الحضور بضرورة حس المواطنين على النزول للانتخابات، ومتابعة سير وتنظيم العملية الإنتخابية، على مدار الثلاثة أيام، وحث العاملين بجميع المصالح الحكومية، وتيسير مهمة النزول للانتخابات، وشدد علام على ضرورة خروج كافة الموظفين على مدى الإيام الثلاثة فى كافة القطاعات .



رئيس المدينة ومساعد مدير الأمن



المأمور يتحدث فى الاجتماع



أحد مدير الإدارات



جانب من مديرى الإدارات



رئيس المدينة ونائبه



جانب من مديرى الإدارات الخدمية



رئيس المدينة يتحدث



جانب من رؤوساء القرى



مساعد رئيس المدينة



جانب من الاجتماع



مدير الإدارة الصحية ومدير الشباب والرياضة



مديرو الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم



جانب من الاجتماع

وفى سياق آخر، أقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم برئاسة اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وحضر الاحتفالية العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب والمحاسب كرم الشحات نائب رئيس المركز والمدينة والقمص ساويرس مرقص راعى كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب والشيخ زكريا صابر إمام وخطيب مسجد النور بالقنطرة غرب، والمحاسب سعيد فرج نائب رئيس مركز الإسماعيلية والمئات من أهالى وأقارب الأمهات المثاليات المكرمات.

وبدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم ثم عدة كلمات للحضور من ممثلى الأوقاف والكنيسة ورئيس مدينة القنطرة غرب عن فضل الأم فى الأديان السماوية .

وتناولت الاحتفالية على العديد من الفقرات الغنائية والشعرية مقدمة من مدرسة القنطرة غرب الرسمية للغات ومدرسة سعد ابن أبى وقاص الابتدائية كما قدم الطلاب أغنية الصاعقة.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم عددًا من الأمهات المثاليات وهم نجية جابر احمد وليلى الرفاعى محمد وفتحية محمد عبد العال وفايزة نصر الله قطب وشادية محمود أحمد الأم المثالية عن العاملين بمجلس مدينة القنطرة غرب ونادية محمد عبد العال الأم الاعتبارية بالمركز وعلية رشاد الأم الاعتبارية بالمركز، كما تم تكريم والدة الشهيد أبانوب صابر جاب الله ابن مدينة القنطرة غرب.

منصة الحضور







جانب من الحضور







سعيد فرج نائب رئيس مركز الإسماعيلية







جانب من منصة الحضور







جانب من العروض







جانب من العروض







الشيخ زكريا صابر







أحد العروض فى الحفل







أحد العروض







تكريم والدة الشهيد أبانوب صابر







عرض الصاعقة







جانب من الأمهات المكرمات







اللواء سامى علام







مأمور مركز القنطرة







جانب من الحض وفى الحفل







الأمهات المكرمات







تكريم علية رشاد







تكريم نادية عبدالعال







تكريم شادية محمود







تكريم إحدى الأمهات المثاليات







تكريم إحدى الأمهات







جانب من التكريم



