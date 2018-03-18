صور.. رئيس مدينة إدفو: خسائر حريق شادر الخضار لم تتجاوز 3 "فرشات"







أسوان – عبد الله صلاح

أكد العميد أيمن رضا، رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أن الخسائر الناجمة عن حريق شادر الخضار والفاكهة، لم تتجاوز ثلاثة "فرشات" وعروق خشبية، ولا يوجد خسائر بشرية فى الأرواح أو إصابات.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحريق جاء بسبب ماس كهربائى تطايرت على "فرش" البائعين فى السوق وأدت إلى اندلاع النيران، وتم السيطرة على الحريق فى وقت قياسى قبل وقوع كارثة بالسوق كاملاً. وأشار العميد رضا، إلى أنه عقب الحريق السابق خلال شهر يوليو من عام 2017، اتخذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، الإجراءات الاحترازية بتكليف من محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، لعدم تكرار الكارثة السابقة التى أسفرت عن تضرر 149 محلاً و4 عقارات.

وأوضح أنه تقرر نقل سوق الجملة إلى منطقة حاجر إدفو بعد تجهيز محلات جديدة خاصة بالبائعين بعيداً عن التعديات والإشغالات بالطريق العام.

يذكر أن مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، شهدت اندلاع حريقاً بسوق جملة الخضار والفاكهة، مما أسفر عن التهام عدداً من "الفرش" الخاص بالبائعين، ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح أو إصابات.