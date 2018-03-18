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صور.. رئيس الوزراء الأسترالى يلتقط "سيلفى" على هامش قمة آسيان

الأحد، 18 مارس 2018 04:46 ص
صور.. رئيس الوزراء الأسترالى يلتقط "سيلفى" على هامش قمة آسيان رئيس الوزراء الأسترالى يلتقط "سيلفى"





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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التقط رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تيرنبول، صورة سيلفى مع عدد من المسئولين الذين يحضرون قمة آسيان فى العاصمة الاسترالية سيدنى.

وانطلقت قمة آسيان "رابطة دول جنوب شرق آسيا"، بمشاركة رؤساء وملوك، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية الدول المشاركة فى القمة، وهم رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تيرنبول، رئيس وزراء تايلاند برايت تشان أو تشا لام، رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك، وزير الخارجية الفلبينى ألان بيتر كايتانو، مستشار الدولة فى ميانمار أونج سان سو كيى، ورئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق.

ومن المشاركين فى القمة الآسيوية أيضًا، رئيس وزراء لاوس ثونجلون سيسوليث، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس وزراء كمبوديا هون سين، وسلطان بروناى حسن البلقية، وكان لعدد من الحضور كلمة خلال الجلسة الافتتاحية.

يذكر أنه قبل انطلاق القمة الآسيوية، خرجت مظاهرات فى سيدنى، للضغط على حكومة ميانمار لاحتواء أزمة الروهينجا المسلمة الذين فروا بسبب العنف إلى بنجلاديش، ورفع المتظاهرين لافتات لزعيمة ميانمار أون سان سو تشى، تصورها على هيئة هتلر، من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب، إن أستراليا ستضغط على جيرانها فى منطقة جنوب شرق آسيا ومن بينها ميانمار، بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الانسان عندما يجتمع زعماء تلك الدول لحضور القمة فى سيدنى.

مالكولم تيرنبول يلتقط صورة تذكارية مع عدد من زعماء دول آسيان
مالكولم تيرنبول يلتقط صورة تذكارية مع عدد من زعماء دول آسيان

 

رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تيرنبول يلتقط سيلفى
رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تيرنبول يلتقط سيلفى

 

رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تيرنبول
رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تيرنبول

 

 


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رئيس الوزراء الأسترالى

سيلفى

قمة آسيان

سيدنى




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