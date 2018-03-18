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الأحد، 18 مارس 2018 03:48 م
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صور.. دعم الحالات الأولى بالرعاية بالوادى الجديد بسلع غذائية مجانا

الأحد، 18 مارس 2018 03:44 م
صور.. دعم الحالات الأولى بالرعاية بالوادى الجديد بسلع غذائية مجانا جانب من القافلة





الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تفقد اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محافظه الوادى الجديد الدعم المقدم من مؤسسة خيرية للمحافظة، والذى يحتوى على من عبوات زيت زنة الواحد كيلو جرام، وكذلك أكياس فراخ مجمدة زنة الواحد 2.5 كيلو جرام، وذلك لتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية والأسر الضمانية ومستحقى معاشات تكافل وكرامة بمراكز المحافظة.

 

وأكد سكرتير عام محافظه الوادى الجديد، على أنه سيتم توزيع الدعم من خلال إدارات التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مراكز المحافظة لتوزيعها على مستحقيها من المواطنين، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير قد دعمت المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية بمواد غذائية ودواجن وبطانية للحالات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعمها للمشروعات المقدمة للشباب فى مختلف المجالات وأهمها الزراعية والثروة الحيوانية، موضحًا بأن ذلك يعكس دور الجمعيات الخيرية الإيجابى والفعال على أرض الوادى الجديد.

 
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