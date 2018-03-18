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صور.. حكاية ضابط منيا القمح.. رفض رشوة مقابل عدم تحرير مخالفة لسيارة

الأحد، 18 مارس 2018 01:28 ص
صور.. حكاية ضابط منيا القمح.. رفض رشوة مقابل عدم تحرير مخالفة لسيارة الملازم أول عمرو الكاشف





الشرقية- فتحية الديب
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فى لافتة تعبر عن الأمانة التى يتحلى بها الكثير من الشرفاء بجهاز الشرطة المصرية، وأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رفض الملازم أول عمرو الكاشف، الضابط بإدارة مرور منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، اليوم، رشوة مالية من رجل أعمال، مقابل التغاضى عن تحرير محضر له، وتم التحفظ على مقدم الرشوة وتحريز الملبغ المالي، وإخطار نيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التى قررت حبس رجل الأعمال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة، والتزوير فى لوحات السيارة.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمد عامر، مدير إدارة مرور الشرقية، يفيد أثناء قيام الملازم أول عمرو الكاشف، الضابط بإدارة مرور منيا القمح، بتأدية مهام عمله، بشن حملة مرورية لضبط المخالفات المرورية بدائرة مركز منيا القمح، استوقف قائد سيارة ملاكى، ويدعى "ح ال ح" 30 سنة رجل أعمال وصاحب مزارع، ومقيم مركز بلبيس، وتبين من الفحص أن السيارة تراخيص السيارة منتهية من عام 2015، من خلال الكشف بالجهاز الذى كان برفقة الضابط، كما تبين أن اللوحات المعدنية بالسيارة خاصة بسيارة ثانية، وأثناء قيام الضابط بتحرير محضر بالواقعة، قام قائد السيارة بعرض مبلغ مالى كبير عليه، مقابل عدم تحرير المحضر، وترك السيارة، فقام الضابط بالتحفظ عليه وتحريز المبلغ وتحرر له 17540 جنح منيا القمح لسنة 2018 .

وتبين أن السيارة تم تجميعها ولوحاتها المعدنية خاصة بلوحات سيارة 128، وأن الضابط ساير رجل الأعمال، لحين الوصول إلى إدارة المرور، وقام بتحريز المبلغ والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

كما أفاد مصدر أمنى، أن الضابط تمكن العام الماضى من ضبط 15 سيارة ما بين سيارات مسروقة وسيارات تحمل لوحات مزورة.

يذكر أن هناك واقعة ثانية لضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية، فى منتصف العام الماضى، رفض رشوة مالية، بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار يفيد أثناء تواجد الرائد أسامة العطار الضابط برفع البحث الجنائى فرع الشرق، وبرفقته النقيب رامى عتيق، وقوة من الشرطة السريين، بخدمة الكمين الأمنى مفارق سامى سعد، الذى يربط 5 مراكز ببعضها، إشتبه الرائد "أسامة العطار"فى سيارة ملاكى تويتا تحمل أرقام 12763، وبالإقتراب من السيارة وسؤال قائدها عن التراخيص، تلاحظ وجود شكارة بلاسيك داخل السيارة الفارهة، فطلب الضابط تفتيش السيارة، فحاول قائدها الفرار، لكن القوات تمكنت من ضبطه والسيطرة عليه.

وبتفتيش السيارة عثر داخل الشكارة على تمثال أثرى يرجح أنه يرجع للعصر الفرعوني، يزن تقريبا 40 كيلو، وطوله 45 سم من البازلت، بيج اللون، وقاعدته تحوى نقوش أثرية.

وكشفت التحقيقات حيازة كل من "محمد ش م" رجل أعمال وشقيقه" عبد المقصود " مقيمان المعصرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، يمتلكان مصانع طوب، بمدينة العاشر من رمضان، ومعهما السائق الخاص لهما،، وأنهما عثر على التمثال من أحد الأشخاص لبيعه له.

كما كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال وشقيقه عرضا على الضابط والقوة المرافقة له مليون دولار، تكون بحوزتهم خلال ساعة مقابل عدم تحرير محضر بالواقعة،فيما كشفت التحقيقات أن السائق كان حسن النية ولا يعلم ما بداخل السيارة.

 

رقم 1 الضابط عمرو الكاشف
الضابط عمرو الكاشف
رقم 2 صورة اخري للضابط
 صورة اخري للضابط
رقم 4 صورة اخري للضابط
 صورة اخري للضابط
رقم 5 سيارة رجل الاعمال المضبوطة
 سيارة رجل الاعمال المضبوطة

 

 

 


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