صور.. حشود مصرية بالكويت فى ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية







كتبت آمال رسلان

لليوم الثالث شهدت السفارة المصرية بالكويت، حشودا من أبناء الجالية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فى حرص لافت على المشاركة فى صنع مستقبل بلدهم واستقرارها، حيث قدم أعضاء السفارة كافة التسهيلات المطلوبة لتسير العملية بشكل سلس دون معوقات.

وكانت سفارة مصر بالكويت أكدت أن عملية التصويت ستستمر حتى انتهاء آخر ناخب داخل حرم اللجنة الانتخابية من الإدلاء بصوته، حيث أغلقت صناديق الاقتراع أمس فى ثانى أيام الانتخابات فى تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة، بسبب كثافة الناخبين.



احتشاد المصريين



احتفالات الجالية



استمرار عملية التصويت



الجالية المصرية بالكويت



الجالية امام السفارة



الجالية ترفع أعلام مصر



اليوم الثالث للانتخابات



جانب من الانتخابات بالكويت



مقر الانتخابات بالكويت