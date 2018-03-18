صور.. حشود مصرية أمام السفارة بلندن للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية







كتب: محمد محسن أبو النور

واصل المصريون المقيمون فى لندن الاحتشاد أمام مقر سفارة بلادهم فى المملكة المتحدة، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس على الفوز بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومرشح حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق الماراثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.



حشود المصريين أمام السفارة لندن



حشود المصريين أمام السفارة لندن



حشود المصريين أمام السفارة لندن



حشود المصريين أمام السفارة لندن



حشود المصريين أمام السفارة لندن



حشود المصريين أمام السفارة لندن