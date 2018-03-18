صور ..حرم سفير مصر فى واشنطن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية







كتب - هاشم الفخرانى

أصرت نهلة الشيمى، حرم السفير المصرى لدى واشنطن ياسر رضا، على الإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة لعام 2018 ، بمقر السفارة على الرغم من أنها لا تزال فى المراحل الأولية للتعافـى بعد إجرائها عملية جراحية قبل 72 ساعة من عقد الانتخابات.



حرم السفير المصرى بواشنطن

كان السفير ياسر رضا، قد أعرب عن سعادته بإقبال المصريين بكثافة فى الانتخابات الرئاسية بالخارج، معلقا على المشاركة الكبيرة بالقول: "أنا أسعد واحد فى الدنيا.. ولم أشعر بهذه السعادة من قبل.. وهذا الشعور مثل سعادتى فى ثورة 30 يونيو عندما نزلنا إلى الشوارع لاسترداد البلد".