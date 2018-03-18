video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 11:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور ..حرم سفير مصر فى واشنطن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 18 مارس 2018 09:43 م
صور ..حرم سفير مصر فى واشنطن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية حرم السفير المصرى بواشنطن





كتب - هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أصرت نهلة الشيمى، حرم السفير المصرى لدى واشنطن ياسر رضا، على الإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة لعام 2018 ، بمقر السفارة على الرغم من أنها لا تزال فى المراحل الأولية للتعافـى بعد إجرائها عملية جراحية قبل 72 ساعة من عقد الانتخابات.

 

حرم السفير المصرى بواشنطن
حرم السفير المصرى بواشنطن

 

كان السفير ياسر رضا، قد أعرب عن سعادته بإقبال المصريين بكثافة فى الانتخابات الرئاسية بالخارج، معلقا على المشاركة الكبيرة بالقول: "أنا أسعد واحد فى الدنيا.. ولم أشعر بهذه السعادة من قبل.. وهذا الشعور مثل سعادتى فى ثورة 30 يونيو عندما نزلنا إلى الشوارع لاسترداد البلد".

 

حرم السفير تدلى بصوتها
حرم السفير تدلى بصوتها

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ياسر رضا" صوت الدبلوماسية المصرية بأمريكا لتعزيز التعاون بين البلدين.. السفير المصرى فى أمريكا شرح لدوائر صنع القرار الأمريكية جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادى.. ويرفض تحميل خزينة الدولة أعباء مالية

انتخابات الرئاسة 2018

انتخابات الرئاسة المصرية

المصريون فى فرنسا

تصويت المصريون فى البحرين

الانتخابات الرئاسية المصرية

المصريين فى الخارج

واشنطن

السفير المصرى فى واشنطن

ياسر رضا




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة