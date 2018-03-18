صور.. حاكم دبى يساعد سياح تعطلت سيارتهم فى الصحراء







كتبت مريم بدر الدين

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مواقف إنسانى للشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وذلك أثناء مساعدته فى إنقاذ أسرة أجنبية تعطلت سيارتها فى الرمال، وذلك أثناء مروره فى بأحد طرق الإمارة.



محمد بن راشد

وتوجهت أحد أفراد الأسرة وتدعى "حنا كارين" بالشكر إلى بن راشد، عبر حسابها بموقع "تويتر"، حيث نشرت مجموعة صور للموقف، مصحوبة بتعليق :" علقت أنا وصديقتى فى الصحراء فى دبى، وأنقذنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد".



بن راشد مع محموعة السائحين

كما تابعت فى تغريدة اخرى الشكر له على مساعدتها وتقديم مشروبات باردة لهم بعد ذلك، لافتة إلى إعجابها به وأن حاكم باراً لدبى.