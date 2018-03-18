صور.. حاكم دبى يساعد سياح تعطلت سيارتهم فى الصحراء

صور.. حاكم دبى يساعد سياح تعطلت سيارتهم فى الصحراءالأحد، 18 مارس 2018 04:33 م
محمد بن راشد
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق
تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مواقف إنسانى للشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وذلك أثناء مساعدته فى إنقاذ أسرة أجنبية تعطلت سيارتها فى الرمال، وذلك أثناء مروره فى بأحد طرق الإمارة.
محمد بن راشد
وتوجهت أحد أفراد الأسرة وتدعى "حنا كارين" بالشكر إلى بن راشد، عبر حسابها بموقع "تويتر"، حيث نشرت مجموعة صور للموقف، مصحوبة بتعليق :" علقت أنا وصديقتى فى الصحراء فى دبى، وأنقذنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد".
بن راشد مع محموعة السائحين
كما تابعت فى تغريدة اخرى الشكر له على مساعدتها وتقديم مشروبات باردة لهم بعد ذلك، لافتة إلى إعجابها به وأن حاكم باراً لدبى.
بن راشد
إضافة تعليق
رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"
الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة