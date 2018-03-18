صور.. تكريم أمهات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز الإبداع بدمنهور

صور.. تكريم أمهات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز الإبداع بدمنهورالأحد، 18 مارس 2018 03:10 م
جانب من حفل تكريم الإمهات المثاليات بالبحيرة
البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
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نظم منذ قليل مركز الإبداع الفنى بدمنهور احتفالية لتكريم أمهات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة من المدارس الفكرية، ومعهد النور والأمل، ومدرسة الصم والبكم.
شارك فى حفل التكريم، حازم الاشمونى السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب وسط الدلتا الثقافى، ونساء برغش عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد المحص رئيس اللجنة التنسيقية لشئون متحدى الاعاقة، والدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى لمطرانية البحيرة.
و تم تكريم الأمهات المثاليات بتقديم الهدايا وشهادات التقدير وميداليات الأم المثالية، كما تم تقديم عروض التنورة وباقة غنائية لكورال معهد النور والأمل وكورال المدرسة الفكرية.
تكريم الأمهات المثاليات بمركز الإبداع
جانب من حفل تكريم الأمهات المثاليات
روض فنية بمركز الإبداع بالبحيرة
عروض التنورة بمركز الإبداع بدمنهور
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