صور .. تعليم المنوفية تنظم ماراثون لطلاب التربية الفكرية







المنوفية _ محمد فتحى

إستقبل اليوم اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية مارثون جرى، أمام مبنى الديوان العام للمحافظة والذي نظمتة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بمشاركة 10 مدارس من طلاب وطالبات التربية الفكرية و8 فصول من طلاب الدمج والطلاب الموهويبين من مدارس التعليم العام بالمحافظة ،إحتفالا باليوم العالمي لمتلازمة داون ،والذى يتم الإحتفال به عالميا ً في الحادى والعشرين من مارس من كل عام بهدف تعريف المجتمع بحالة متلازمة داون والتوعية بها بين طلاب التربية الخاصة وطلاب التعليم العام، بحضور اللواء طارق المقدم مساعد مدير أمن المنوفية ، ورضا الرشيدي وكيل مديرية التربية والتعليم والقائم بأعمال وكيل الوزارة ومديرى عام التعليم والتربية الخاصة بالمنوفية.

حيث إنطلقت فعاليات الماراثون من أمام مديرية التربية والتعليم مروراً بشارع حتحوت، حتي ديوان عام محافظة المنوفية بشبين الكوم مرددين النشيد الوطنى والهتافات المعبرة عن حب الوطن.

فيما أشار رضا الرشيدي أن تنظيم الماراثون، يأتي بناءآ علي توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ خطة أنشطة التربية الخاصة بالمحافظة بهدف تنمية قدرات ومهارات الطلاب من متلازمة داون وتعزيز الثقة بأنفسهم وتسليط الضوء علي هؤلاء الطلاب ،وتوعية المجتمع بقدراتهم ودمجهم ضمن نسيج الوطن .

ومن جانبة أكد اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية ،علي أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل علي توفير سبل الدعم والرعاية لهؤلاء الفئة من ذوى الإحتياجات الخاصة والإهتمام بهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية ،والتأكيد علي حقوقهم في جميع المجالات التعليمية والتأهيلية والرياضية، إنطلاقاً من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيىسى رئيس الجمهورية أن عام 2018 عام ذوى الإحتياجات الخاصة ،يؤكد إهتمام الدولة بتلك الفئة وضرورة دعمها ومساندتها، مضيفا أن الكثير منهم يمتلكون العديد من المواهب والقدرات التي تؤهلهم للنجاح في العديد من المجالات وكذا تحقيق الكثير من البطولات المحلية والعالمية.