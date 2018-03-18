صور تظهر مشاركة مصرية كثيفة فى باريس بالانتخابات بآخر اليوم رغم سوء الطقس







كتب هشام عبد الجليل

واصل أبناء الجالية المصرية فى فرنسا المشاركة بكثافة للإدلاء بتصويتهم فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى، قبل ساعات من غلق باب اللجان بأخر أيام الاقتراع.

وأرسل النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب، المتواجد حاليا فى فرنسا، صورا للإقبال الكثيف فى ثالث أيام التصويت بالخارج للانتخابات الرئاسية، رغم الطقس السيئ وسقوط أمطار وثلوج.