صور تظهر مشاركة مصرية كثيفة فى باريس بالانتخابات بآخر اليوم رغم سوء الطقس

صور تظهر مشاركة مصرية كثيفة فى باريس بالانتخابات بآخر اليوم رغم سوء الطقسالأحد، 18 مارس 2018 09:28 م
مشاركة كثيفة للمصريين فى باريس بالانتخابات فى آخر الساعات
كتب هشام عبد الجليل
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واصل أبناء الجالية المصرية فى فرنسا المشاركة بكثافة للإدلاء بتصويتهم فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى، قبل ساعات من غلق باب اللجان بأخر أيام الاقتراع.
وأرسل النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب، المتواجد حاليا فى فرنسا، صورا للإقبال الكثيف فى ثالث أيام التصويت بالخارج للانتخابات الرئاسية، رغم الطقس السيئ وسقوط أمطار وثلوج.
وواصل أبناء الجالية المصرية فى فرنسا توافدهم بكثافة على مقر السفارة المصرية فى باريس للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وتجمعوا أمام مقر السفارة، حاملين الأعلام المصرية.
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