صور.. "بكرة لينا" تحتفل باليوم العالمى للمرأة فى أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمي

احتفلت مؤسسة "بكرة لينا" باليوم العالمى للمرأة، اليوم الأحد، بمركز إعلام جنوب أسيوط، بحضور عديد من القيادات النسائية على مستوى المحافظة، ولفيف من الشباب والمنسقين.

وقال محمد كمال أبوحطب، منسق قطاع الصعيد بمؤسسة بكرة لينا، أننا نحتفل باليوم العالمى بالمرأة وذلك كونها الجزء الأهم والأكبر فى المجتمع، كما أن دورها يشكل ملامح التقدم فى الدول، كما تسعى المؤسسة لتنمية الدور السياسى والتنموى لدى المرأة المصرية بشكل عام والصعيدية بشكل خاص، لزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل غد أفضل.

وأوضحت سحر عبد المولى، مقرر المجلس القومى بأسيوط إلى دور المرأة المصرية من أجل استقلال وطنها فى السابق ومساندتها فى الحاضر، لأنها من تمد الوطن بالأبناء الذين يدافعون عنه ويحمون أرضه ويستشهدون من أجله، موضحة دور المجلس القومى للمرأة فى اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين كيان المرأة المصرية من خلال لجان متخصصة تعمل على كل المحاور منذ 16 عاما وأكثر، ولكن ما استجد فى العمل هو العمل فى الإطار المجتمعى للوطن، واحتياجات المرأة الفعلية.

وأشارت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إلى قدرة المرأة على إثبات وجودها فى العمل، خاصة أن أسيوط من أقوى المحافظات التى بها قيادات نسائية تتولى مهام عمل شاقة، ولكنها استطاعت أن تثبت وجودها وأيضًا هذا ظهر فى انتخابات الرئاسة الماضية، حيث توافدت السيدات على اللجان الانتخابية، فالأم هى المدرسة وهى كل المجتمع وليس نصفه.