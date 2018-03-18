صور.. بعثة الكونغوفو ببطولة البحر المتوسط بالمغرب تصوت في الانتخابات







كتب- هاشم الفخرانى

اسنقبل سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم مساء اليوم الاحد وقبل ساعتين من غلق باب التصويت في الانتخابات الرئاسبة،البعثة المصرية المشاركة في بطولة البحر المتوسط للكونغوفو للشباب والتي جرت في المغرب خلال الفترة من 14 و18 مارس الجاري؛ بمشاركة مصر والمغرب وتركيا وتونس والجزائر وايطاليا؛ وفازت فيها مصر بالمركز الاول؛ وحقق فيها أبطال مصر اللاعبون يوسف شريف وزياد خالد وسارة صلاح نتائج متميزة.



بعثة الكونغوفو

وضمت البعثة شريف مصطفى رئيس الاتحاد الأفريقي والبحر المتوسط ونائب رئيس الاتحاد الدولي ومحسن بهجت رئيس البعثة ، واللواء علي القرقاري مدير البعثة واللاعبين واللاعبات المشاركين؛ وأدلى أعضاء البعثة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط أجواء من الفرحة والبهجة؛ وخرصوا على التقاط صور مع سفير مصر بالمغرب وأعضاء السفارة.



تصويت بعثة الكونغوفو