صور.. بدء فرز أصوات المصريين بالكويت فى انتخابات الرئاسة







كتب- هاشم الفخرانى

بدأت سفارة مصر بالكويت فرز أصوات الناخبين المصريين المقيمين بدولة الكويت عقب إغلاق صناديق الاقتراع، والتى شهدت ملحمة مصرية فى إقبال المصريين على التصويت لعام 2018 .

كان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، قد أعلن استمرار عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية،على الرغم من بلوغ موعد إغلاق صناديق الاقتراع المحدد بالتاسعة مساءً بتوقيت الكويت، لحين انتهاء جميع الناخبين المتواجدين داخل حرم السفارة من الإدلاء بأصواتهم؛ وذلك فى ختام اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج.



فرز سفارة الكويت

وأوضح القونى، اليوم الأحد، أن الساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية، شهدت تزايدًا فى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وهو ما أدى إلى امتلاء مقر السفارة الانتخابى عن آخره.