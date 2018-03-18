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الأحد، 18 مارس 2018 01:59 م
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صور.. بدء الاحتفال بيوم الطبيب المصرى بنقابة الأطباء

الأحد، 18 مارس 2018 01:20 م
صور.. بدء الاحتفال بيوم الطبيب المصرى بنقابة الأطباء الاحتفال بيوم الطبيب المصرى بنقابة الأطباء





كتبت آية دعبس
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بدأ منذ قليل، احتفال النقابة العامة للأطباء بيوم الطبيب المصرى بدار الحكمة،  بحضور الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء،  وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل، تكريم الأم المثالية على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات، كما سيتم تكريم الأطباء من مرشحى النقابة العامة والنقابات الفرعية.

 وترجع ذكرى يوم الطبيب إلى 18 مارس 1827، يوم افتتاح أول مدرسة للطب بأبو زعبل منذ 187 سنة، وتم نقل مدرسة الطب لقصر العيني باشا فى سنة 1837 وهى أول مدرسة للطب في مصر وفى الشرق الأوسط وفى إفريقيا.

الاحتفال بيوم الطبيب المصرى بنقابة الأطباء (1)
الاحتفال بيوم الطبيب المصرى بنقابة الأطباء  

 

الاحتفال بيوم الطبيب المصرى بنقابة الأطباء (2) حضور كبير باحتفال يوم الطبيب المصرى 

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نقابة الاطباء

يوم الطبيب

دار الحكمة

يوم الطبيب المصرى




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