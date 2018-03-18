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صور.. انطلاق أكبر مهرجان مسرحى فى شوارع كولومبيا

الأحد، 18 مارس 2018 05:28 ص
صور.. انطلاق أكبر مهرجان مسرحى فى شوارع كولومبيا انطلاق أكبر مهرجان مسرحى بكولومبيا





كتب محمود رضا الزاملى تصوير أ.ف.ب
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تشارك عشرات الفرق المسرحية فى حفل انطلاق مهرجان المسرح الأيبيرى الأمريكى فى الشوارع الرئيسية بوجوتا عاصمة كولومبيا، وقد انتشرت الفرق المسرحية فى الحدائق العامة والمسارح كجزء من مهرجان المسرح الكبير السادس عشر فى كولومبيا هذا العام، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أقيمت الدورة الأولى من مهرجان البينالى عام 1988 ويعتبر أكبر مهرجان مسرحى فى العالم .

كما أقيمت الدورة الخامسة عشر فى العاصمة الكوبية هافانا، حيث تم عرض مسرحية "أنا كارنينا" للمسرح اﻻكاديمى الوطنى فى موسكو.

وعرضت الفرقة مسرحية "من مورون المسرح" أسطورة من الطين، وهى واحدة من أعمال اﻻكثر أبرازا فى السنوات اﻻخيرة من بانوراما المسرح الوطنى، وتم تخصيص المهرجان الخامس عشر لميلاد المخرج الروسى كونستانتين ستاننيسلافيسكى .

العشرات يشاهدون الفعاليات فى كولومبيا
العشرات يشاهدون الفعاليات فى كولومبيا

 

الفرق المشاركة فى المهرجان
الفرق المشاركة فى المهرجان

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

جانب من مهرجان المسرح الأيبيرى الأمريكى
جانب من مهرجان المسرح الأيبيرى الأمريكى

 

رجل يضع الألوان على وجهه كالأسد

 

رجل يضع الألوان على وجهه ليشبه الأسد

 
سيدة تشارك فى العروض المسرحية
سيدة تشارك فى العروض المسرحية

 

سيدة تشارك فى المهرجان وقد وضعت الالوان على وجهها
سيدة تشارك فى المهرجان وقد وضعت الالوان على وجهها

 

سيدة تطلى وجهها وجسدها باللون الأخضر خلال العروض
سيدة تطلى وجهها وجسدها باللون الأخضر خلال العروض

 

فرق موسيقية تشارك فى المهرجان
فرق موسيقية تشارك فى المهرجان

 

فعاليات فى مهرجان المسرح الأيبيرى الأمريكى
فعاليات فى مهرجان المسرح الأيبيرى الأمريكى

 

مهرجان المسرح الأيبيرى الأمريكى
مهرجان المسرح الأيبيرى الأمريكى

 

 


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