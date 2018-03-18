صور.. انتهاء تصويت المصريين فى روسيا وبدء فرز الأصوات

صور.. انتهاء تصويت المصريين فى روسيا وبدء فرز الأصواتالأحد، 18 مارس 2018 09:20 م
بدء فرز الأصوات
كتب- مؤمن مختار
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بدأت السفارة المصرية فى العاصمة الروسية موسكو، فرز أصوات الناخبين بعدما أغلقت صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثالث للانتخابات الرئاسة لعام 2018 ، حيث حضر السفير إيهاب نصر فرز الأصوات .
فرز أصوات المصريين
وقال السفير إيهاب نصر، إن السفارة أغلقت صناديق الاقتراع منذ قليل، بعد يوم حافل وحاشد من قبل الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتابع:"رغم أنه يوم عمل والطقس 10 درجات تحت الصفر إلا أن الاقبال قوى".
فرز الأصوات بمقر السفارة
وأضاف "نصر"، فى تصريحات تلفزيونية ، أن هناك حرص شديد من قبل أبناء الجالية المصرية فى روسيا التى تعد مساحتها 17 مليون كيلو متر مربع، على الوصول إلى لجان الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، فضلاً عن الأعمال التطوعية التى قاموا من أجل تسهيل وصول الناخبين إلى اللجان.
فرز الأصوات
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