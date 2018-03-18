video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 11:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. انتهاء تصويت المصريين فى روسيا وبدء فرز الأصوات

الأحد، 18 مارس 2018 09:20 م
صور.. انتهاء تصويت المصريين فى روسيا وبدء فرز الأصوات بدء فرز الأصوات





كتب- مؤمن مختار
إضافة تعليق

بدأت السفارة المصرية فى العاصمة الروسية موسكو، فرز أصوات الناخبين بعدما أغلقت صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثالث للانتخابات الرئاسة لعام 2018 ، حيث حضر السفير إيهاب نصر فرز الأصوات .

 

فرز أصوات المصريين
فرز أصوات المصريين

 

وقال السفير إيهاب نصر، إن السفارة أغلقت صناديق الاقتراع منذ قليل، بعد يوم حافل وحاشد من قبل الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتابع:"رغم أنه يوم عمل والطقس 10 درجات تحت الصفر إلا أن الاقبال قوى".

 

فرز الأصوات بمقر السفارة
فرز الأصوات بمقر السفارة

 

وأضاف "نصر"، فى تصريحات تلفزيونية ، أن هناك حرص شديد من قبل أبناء الجالية المصرية فى روسيا التى تعد مساحتها 17 مليون كيلو متر مربع، على الوصول إلى لجان الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، فضلاً عن الأعمال التطوعية التى قاموا من أجل تسهيل وصول الناخبين إلى اللجان.

 

فرز الأصوات
فرز الأصوات

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مراقبون دوليون يؤكدون عدم رصد انتهاكات فى الانتخابات الروسية بشبه جزيرة القرم

تواصل التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية بروسيا

الداخلية الروسية: إحباط محاولات قرصنة إلكترونية لنظام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

المصريين بالخارج

الهيئة الوطنية للانتخابات

عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

انتخابات 2018

الانتخابات الرئاسيه

السيسى

الانتخابات المصريه

انتخابات الرئاسه

انتخابات المصريين بالخارج

تصويت المصريين فى الخارج




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة