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صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج

الأحد، 18 مارس 2018 01:31 م
صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج اختيار مشرفى الحج





سوهاج محمود مقبول
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شهدت محافظة سوهاج إجراء الاختبارات لمشرفى حجاج الجمعيات الأهلية ، لمرافقة الحجاج خلال تأدية مناسك الفريضة من محافظات سوهاج والأقصر والوادى الجديد وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر وقنا وأسوان ، بواقع مشرف لكل 45 حاجًا، وأن كل مشرف ملتزم بسداد 10% من السعر المعلن لاشتراك رحلة الحج، وفقاً للمستوى المنضم إليه أو الرسوم المقررة من قبل السلطات السعودية لاستخراج تأشيرة الحج.

 

ومن جانبه، قال أيمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمدير التنفيذى لمؤسسة الحج فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الامتحان ينقسم إلى قسمين ، الأول تحريرى ويشمل أسئلة دينية عن مناسك الحج وأسئلة إدارية، والقسم الثانى شفوى بعقد مقابلات مع المتقدمين للتأكد من سلامتهم الصحية ومناقشتهم حول خبرتهم فى هذا المجال .

 

وأضاف أن تأتى وفقا للشروط واللوائح المنظمة وسيتم اختبار باقى المشرفين فى المحافظات الأخرى خلال الأيام المقبلة وأن المتقدم يجب أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية وأن يتمتع بحسن السلوك وحاصل على مؤهل متوسط على الأقل ويفضل المؤهل العالى ويتمتع بالثقافة الدينية الصحيحة وسيتم إبرام تعاقد بين المؤسسة والمشرف تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات وإقراره بسداد كامل اشتراك الرحلة فى ثبوت تقصيره فى أداء دوره.

 

واستكمالا للتصريحات، أضاف أيمن عبدالموجود عدد المتقدمين 260 من محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والوادى الجديد وقنا والأقصر وأسوان حيث تحصل محافظة سوهاج على 11 مشرفا والأقصر على 3 مشرفين والوادى مشرف واحد وأسيوط 10 مشرفين والمنيا 12 مشرفا والبحر الأحمر مشرفين وأسوان 5 مشرفين وقنا 9 مشرفين.

صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج (1)
 
صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج (2)
 
صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج (3)
 
صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج (4)
 
صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج (5)
 
صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج (6)
 
صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج (7)
 
صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج (8)
 
صور .. انتهاء اختيار مشرفى الحج للجمعيات بمحافظات الصعيد فى بسوهاج (9)
 

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