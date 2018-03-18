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صور.. المصريون يحتشدون فى قطر للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 18 مارس 2018 08:44 م
صور.. المصريون يحتشدون فى قطر للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصريون يحتشدون فى قطر للإدلاء بأصواتهم





كتب: محمد محسن أبو النور
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احتشد المصريون المقيمون فى إمارة قطر، أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى يتنافس فيها الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى ومرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

 

وقبل انطلاق الماراثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

 

ووفق أرقام رسمية، سجلت الجالية المصرية فى الكويت أعلى نسب تصويت فى آخر عملية اقتراح للمصريين فى الخارج فيما  يتعلق بالدول العربية، وفى أوروبا حلت الجالية المصرية فى إيطاليا بصدارة الأعلى تصويتاً يليها بريطانيا وفرنسا.

المصريون يحتشدون أمام سفارة بلادهم بقطر للإدلاء بأصواتهم (1)
 
المصريون يحتشدون أمام سفارة بلادهم بقطر للإدلاء بأصواتهم (2)
 
المصريون يحتشدون أمام سفارة بلادهم بقطر للإدلاء بأصواتهم (3)
 
المصريون يحتشدون أمام سفارة بلادهم بقطر للإدلاء بأصواتهم (4)
 
المصريون يحتشدون أمام سفارة بلادهم بقطر للإدلاء بأصواتهم (5)
 
المصريون يحتشدون أمام سفارة بلادهم بقطر للإدلاء بأصواتهم (6)

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