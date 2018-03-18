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الأحد، 18 مارس 2018 06:35 م
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صور..المصريون فى البحرين يتوافدون على التصويت قبل انتهاء اليوم الثالث

الأحد، 18 مارس 2018 06:25 م
صور..المصريون فى البحرين يتوافدون على التصويت قبل انتهاء اليوم الثالث تصويت المصريين فى البحرين





كتب- محمد سعد
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تزايدت أعداد الناخبين المصريين فى البحرين على السفارة المصرية بالمنامة للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة لعام 2018.

 

وقبل ساعات قليلة من غلق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز توافد المصريون على السفارة من أجل التصويت فى الانتخابات التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

 

تصويت المصريين فى البحرين
تصويت المصريين فى البحرين

 

تصويت المصريين
تصويت المصريين

 

 

طاقم السفارة فى البحرين
طاقم السفارة فى البحرين

 


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