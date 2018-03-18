صور..المصريون فى البحرين يتوافدون على التصويت قبل انتهاء اليوم الثالث

صور..المصريون فى البحرين يتوافدون على التصويت قبل انتهاء اليوم الثالثالأحد، 18 مارس 2018 06:25 م
تصويت المصريين فى البحرين
كتب- محمد سعد
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تزايدت أعداد الناخبين المصريين فى البحرين على السفارة المصرية بالمنامة للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة لعام 2018.
وقبل ساعات قليلة من غلق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز توافد المصريون على السفارة من أجل التصويت فى الانتخابات التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
تصويت المصريين فى البحرين
تصويت المصريين
طاقم السفارة فى البحرين
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