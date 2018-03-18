صور.. المصريون بميلانو يتحدون بردوة الطقس للتصويت فى انتخابات الرئاسة

صور.. المصريون بميلانو يتحدون بردوة الطقس للتصويت فى انتخابات الرئاسةالأحد، 18 مارس 2018 01:11 م
الجالية المصرية بميلانو
كتب محمود راغب
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توافد أبناء الجالية المصرية بميلانو الإيطالية، على المقرات الانتخابية، للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، فى اليوم الثالث، من انطلاقها للمصريين فى الخارج .
ورغم برودة الأجواء ودرجات الحرارة المنخفضة، حرص أبناء الجالية المصرية فى ميلانو، على التوافد على المقرات الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم رافعين أعلام مصر، مرددين هتافات "تحيا مصر .. تحيا السيسى ".
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة منذ الجمعة الماضية وتسمتر حتى اليوم الأحد 18 من الشهر نفسه.
ابناء الجالية المصرية بميلانو
ابناء الجالية المصرية بميلانو يلتقطون السيلفى أمام السفارة
ابناء الجالية المصرية بميلانو يرفعون أعلام مصر امام السفارة
المصريون فى الخارج يتزاحمون أمام السفارة المصرية فى ميلانو
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