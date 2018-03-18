صور.. "الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى "الوهبات وأولاد على" بدشنا

صور.. "الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى "الوهبات وأولاد على" بدشناالأحد، 18 مارس 2018 02:38 م
إنهاء خصومه ثأرية
قنا – هند المغربى
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نجحت لجنة المصالحات بدشنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية اليوم من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الوهبات وأولاد على بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، بحضور اللواء أيمن السيسي، سكرتير عام محافظة قنا، واللواء محمود حمزة، نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال.
تعود أحداث القضية إلى 2008، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز دشنا، بلاغًا بمصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري طائش بسبب لهو الأطفال، في مشاجرة بين عائلتي " الوهبات و"أولاد علي"، بقرية فاو بحري بدشنا.
ونجحت لجنة المصالحات فى عقد العديد من الجلسات والسعى لإنهاء الخصومة الثأرية ووقف نزيف الدم بين العائلين برئاسة أحمد مختار، عضو مجلس الشعب السابق، وحضور كل من العقيد سالم إبراهيم رئيس فرع البحث الجنائي، والشيخ أحمد الكحلى عضو لجنة المصالحات وتم اقناع الطرفين بالصلح، وانهاء الخصومة الثأرية، وتقديم القودة "الكفن " لأهل المجنى عليه وإنهاء الخصومة بينهما وسط حضور المئات من أبناء العائلات وأهالى القرية.
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