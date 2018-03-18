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صور.. القطارات تلتهم أبناء الواسطى ببنى سويف ومطالب بإنشاء كوبرى مشاه

الأحد، 18 مارس 2018 08:26 ص
صور.. القطارات تلتهم أبناء الواسطى ببنى سويف ومطالب بإنشاء كوبرى مشاه





بنى سويف : هانى فتحى
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فتحات غير قانونية على شريط السكك الحديدية بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، يستخدمها يومياً المئات من طلاب وموظفى وأهالى مدينة الواسطى للعبور إلى أعمالهم ومدارسهم والعودة  إلى منازلهم.

وحسب إحصائية صادرة عن مرفق إسعاف بنى سويف، فإن 27 واقعة دهس القطارات للمواطنين وقعت عام 2017 داخل نطاقة محافظة بنى سويف، فيما لقى 17 شخصا مصرعه، وأصيب 16 آخرين جراء حوادث القطارات بالمحافظة.

ضحايا يومية لمواطنين، تلتهمهم القطارات المارة بمدينة الواسطى، أثناء مرور المواطنين من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى بالقرب من محطة السكك الحديدية الموجودة بالمدينة، فى ظل عدم وجود كوبرى للمشاة يرحم الأهالى، ويحميهم من الموت أسفل عجلات القطارات المارة بالمدينة .

هبه محمود طالبة بمدرسة الواسطى التجارية المشتركة والتى تقيم وأسرتها منطقة طراد النيل بمدينة الواسطى تتخذ من شريط السكك الحديدية ممر للعبور، لبدء يومها الدراسى داخل المدرسة الواقعة على الجانب  الغربي من شريط السكك الحديدية، قالت: "أسكن على بعد أكثر من 3 كيلو مترات من مدرستى الثانوية التجارية، واتخذ من الشوارع الجانبية طريق يومى لى إلى أن أصل إلى شريط السكك الحديدية فأعبر على قضبان السكك الحديدة لبعد المسافة عن كوبرى الواسطى بنحو كيلو متر.

النائب بدوى النويشى عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مركز ومدينة الواسطى، أكد لـ" اليوم السابع"، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لسرعة إداراج كوبرى للمشاه أعلى شريط السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار الواسطى .

وأضاف النويشى، أن الكوبرى يحتاج اعتماد مالى 7 ملايين جنيه لإنشائه لربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية، لتوفير قدر كافى من الحماية للأهالى الذين يسلكون فتحات ومعابر غير قانونية للعبور من خلالها.

عبور الاهالى امام القطارات
عبور الاهالى امام القطارات

 

الخطر يهدد حياة اهالى مدينة الواسطى
الخطر يهدد حياة اهالى مدينة الواسطى

 

عبور اهالى الواسطى اعلى قضبان السكك الحديدية
عبور اهالى الواسطى اعلى قضبان السكك الحديدية

 

الاهالى يعبرون امام القطارات
الاهالى يعبرون امام القطارات

 

معاناة الاهالى امام القطارات
معاناة الاهالى امام القطارات

 

معاناة الاهالى
معاناة الاهالى

 

القطارات تهدد حياة الاهالى
القطارات تهدد حياة الاهالى

 

قطارات السكك الحديدية تهدد حياة اهالى الواسطى
قطارات السكك الحديدية تهدد حياة اهالى الواسطى

 

الخضر يهدد حياة اهالى الواسطى
الخضر يهدد حياة اهالى الواسطى

 


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