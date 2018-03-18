video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الفيضانات تجتاح كينيا.. وإجلاء المئات بسبب استمرار هطول الأمطار

الأحد، 18 مارس 2018 02:47 ص
صور.. الفيضانات تجتاح كينيا.. وإجلاء المئات بسبب استمرار هطول الأمطار الفيضانات تجتاح كينيا





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

أجلت السلطات الكينية، المئات من السكان بسبب استمرار هطول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب المياه ما أدى إلى غرق المنازل، وأعلن مسئولون فى كينيا مساء الجمعة، مقتل 15 شخصاً وتهجير عشرات العائلات بسبب هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن المياه غمرت أحياء الطبقة المتوسطة والغنية بنيروبى، ويعد انسداد المصارف فى العاصمة نيروبى ومناطق أخرى بكينيا من المشاكل التى دائماً ما تحدث فى موسم هطول الأمطار.

وكان حاكم نيروبى "جيديون مبوفي" ألقى اللوم على إدارة المدينة السابقة لعدم فتح مصارف المدينة التى انسدت، وقال مدير الأرصاد الجوية بكينيا "بيتر أمبينجي" إن هطول الأمطار سيستمر عدة أيام.

استمرار هطول الامطار فى كينيا
استمرار هطول الامطار فى كينيا

 

السيول فى كينيا
السيول فى كينيا

 

الفيضانات تجتاح كينيا
الفيضانات تجتاح كينيا

 

محاولات انقاذ السكان جراء الأمطار الغزيرة
محاولات انقاذ السكان جراء الأمطار الغزيرة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 15 شخصاً نتيجة هطول أمطار غزيرة فى كينيا

صور.. فيضانات مدمرة تجتاح كينيا وشلل تام بالحركة المرورية

السلطات الكينية

اجلاء المئات

هطول الأمطار

كينيا




لا تفوتك
عضو البحوث الإسلامية: الزواج السرى باطل والعرفى إن لم تتوفر فيه الشروط فسد

عضو البحوث الإسلامية: الزواج السرى باطل والعرفى إن لم تتوفر فيه الشروط فسد

30 صور× اليوم الثانى لانتخابات المصريين فى الخارج.. طوابير وحشود بأعلام مصر فى السفارات والقنصليات.. مشاركات كثيفة وسيمفونية فى حب مصر أمام اللجان.. أبناء الوطن يسطرون ملحمة العُرس الانتخابى وسط الثلوج والأمطار

30 صور× اليوم الثانى لانتخابات المصريين فى الخارج.. طوابير وحشود بأعلام مصر فى السفارات والقنصليات.. مشاركات كثيفة وسيمفونية فى حب مصر أمام اللجان.. أبناء الوطن يسطرون ملحمة العُرس الانتخابى وسط الثلوج والأمطار

من قصر الأمم المتحدة بجنيف.. تدشين ائتلاف "نزاهة" أول تحالف محلى دولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. 3 منظمات تدفع بأكثر من 900 متابع فى 14 محافظة.. وبيان للائتلاف: نحرص على الالتزام بالمعايير الدولية

من قصر الأمم المتحدة بجنيف.. تدشين ائتلاف "نزاهة" أول تحالف محلى دولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. 3 منظمات تدفع بأكثر من 900 متابع فى 14 محافظة.. وبيان للائتلاف: نحرص على الالتزام بالمعايير الدولية

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي

مايكروسوفت تجبر مستخدمى ويندوز 10 على استخدام متصفح إيدج لفتح الروابط

مايكروسوفت تجبر مستخدمى ويندوز 10 على استخدام متصفح إيدج لفتح الروابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة