صور.. الفيضانات تجتاح كينيا.. وإجلاء المئات بسبب استمرار هطول الأمطار

صور.. الفيضانات تجتاح كينيا.. وإجلاء المئات بسبب استمرار هطول الأمطارالأحد، 18 مارس 2018 02:47 ص
الفيضانات تجتاح كينيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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أجلت السلطات الكينية، المئات من السكان بسبب استمرار هطول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب المياه ما أدى إلى غرق المنازل، وأعلن مسئولون فى كينيا مساء الجمعة، مقتل 15 شخصاً وتهجير عشرات العائلات بسبب هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن المياه غمرت أحياء الطبقة المتوسطة والغنية بنيروبى، ويعد انسداد المصارف فى العاصمة نيروبى ومناطق أخرى بكينيا من المشاكل التى دائماً ما تحدث فى موسم هطول الأمطار.
وكان حاكم نيروبى "جيديون مبوفي" ألقى اللوم على إدارة المدينة السابقة لعدم فتح مصارف المدينة التى انسدت، وقال مدير الأرصاد الجوية بكينيا "بيتر أمبينجي" إن هطول الأمطار سيستمر عدة أيام.
استمرار هطول الامطار فى كينيا
السيول فى كينيا
الفيضانات تجتاح كينيا
محاولات انقاذ السكان جراء الأمطار الغزيرة
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