صور.. العدوان التركى يرفع علم أنقرة على عفرين السورية بعد السيطرة الكاملة

صور.. العدوان التركى يرفع علم أنقرة على عفرين السورية بعد السيطرة الكاملةالأحد، 18 مارس 2018 03:22 م
العلم التركى بجانب السورى فى مدينة عفرين السورية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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رفع الجيش التركى اليوم الأحد، علم تركيا بجانب العلم السورى فى مدينة عفرين السورية، وذلك بعد سيطرته الكاملة على المدينة وهزيمة وحدات حماية الشعب الكردية.
وكانت السلطات التركية أعلنت اليوم الأحد، عن وفاة قائد مشاة الجيش التركى بعد إصابته بجروح خطيرة منتصف الشهر الجارى جراء الاشتباكات مع المسلحين الأكراد فى عفرين.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) نقلا عن وسائل إعلام تركية أن "قائد المشاة، وهو مدحت دونجى كان قد جرح فى معارك "غصن الزيتون" فى 15 من الشهر الحالي، وتم نقله إلى أحد مستشفيات تركيا متأثرا بجروحه، إلا أنه فارق الحياة اليوم".
العلم التركى والسورى فى عفرين
رفع العلم التركى والسورى فى عفرين السورية
مقاتلو الجيش التركى فى عفرين
رفع العلم التركى فى عفرين
رفع الدبابات التركية العلم التركى فى عفرين السورية
جانب من رفع العلم التركى داخل مدينة عفرين السورية
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