صور.. الرئيس السورى بشار الأسد يزور موقع الجيش فى الغوطة الشرقية

صور.. الرئيس السورى بشار الأسد يزور موقع الجيش فى الغوطة الشرقيةالأحد، 18 مارس 2018 04:14 م
لقاء بشار الأسد بجنود الجيش السورى
رويترز
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قال حساب الرئاسة السورية على تليجرام إن الرئيس بشار الأسد زار مواقع الجيش اليوم الأحد فى الغوطة الشرقية.
وقال تعليق على صورتين للأسد وسط جنود بعضهم فوق دبابة "على خطوط النار فى الغوطة الشرقية، الرئيس الأسد مع أبطال الجيش العربي السورى".
ونقل التلفزيون السورى عن مراسله إن الجيش السورى أمهل مقاتلى المعارضة فى حرستا بالغوطة الشرقية حتى الثالثة عصر اليوم الأحد للانسحاب.
وتقدمت القوات الموالية للحكومة السورية فى عملية بدأت قبل شهر فى أجزاء كثيرة من الغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق. وقسمت القوات الغوطة إلى ثلاثة جيوب أصغرها حرستا.
وصول بشار الأسد
استقبال بشار الأسد
جانب من وصول بشار الأسد
جانب من استقبال بشار الأسد
لقاء بشار الأسد بالجنود
جانب من لقاء بشار الأسد بالجنود
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