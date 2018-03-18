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الأحد، 18 مارس 2018 09:50 م
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صور.. الجيش السورى يواصل تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

الأحد، 18 مارس 2018 09:00 م
صور.. الجيش السورى يواصل تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية خروج المدنيين من الغوطة الشرقية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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واصل الجيش السورى اليوم الأحد، تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا اليوم الأحد، عبر الممرات الأمنة التى أنشأها الجيش السورى فى حوش العشارى شرق بلدة حموريا على مشارف العاصمة.

وكان المتحدث الرسمى باسم المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، فلاديمير زولوتوخين، خروج أكثر من 68 ألف مدنى من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية .

وقال المتحدث فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية" إن إجمالى عدد الخارجين خلال عمل الممرات الآمنة تعدى 68 ألف شخص.

وشهد معبر حمورية الإنسانى أمس السبت خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة.

خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا
خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا

 

جانب من عمليات الإجلاء
جانب من عمليات الإجلاء

 

جانب من إجلاء المواطنين السوريين من الغوطة
جانب من إجلاء المواطنين السوريين من الغوطة

 

خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا
خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا

 

جانب من خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا
جانب من خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا

 

 


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