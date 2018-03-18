صور.. الجيش التركى ينتشر أمام المبانى الرسمية فى عفرين السورية







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

أعلن الجيش التركى اليوم الأحد، سيطرته الكاملة على مدينة عفرين السورية، وذلك بعد اشتباكات كبرى مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وشاهد مراسلا فرانس برس في عفرين صباح الأحد مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة وجنودا أتراك ينتشرون في أحياء المدينة، ويجرون عمليات تمشيط. ووقفت دبابتان للقوات التركية أمام مراكز الشباب والمبانى الرسمية، فيما أطلق مقاتلون النار فى الهواء ابتهاجاً.



سيطرة الجيش التركى على عفرين السورية



تواجد قوات الجيش التركى



جانب من تواجد قوات الجيش التركى



قوات تركية فى عفرين السورية



سيارات الجيش التركى فى عفرين السورية



سيطرة الجيش التركى على أحد ميادين عفرين



مركز شباب فى عفرين



جانب من إحدى مراكز الشباب فى عفرين



مقاتل تركى فى عفرين



جانب من قوات الجيش التركى



دبابات الجيش التركى



جانب من تواجد دبابات الجيش التركى