صور.. البرلمان الصينى يعيد انتخاب لى كه تشيانج رئيسا للوزراء

صور.. البرلمان الصينى يعيد انتخاب لى كه تشيانج رئيسا للوزراءالأحد، 18 مارس 2018 05:44 ص
لى كه تشيانج رئيس وزراء الصين
بكين (رويترز)
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أعاد البرلمان الصينى، اليوم الأحد، انتخاب لى كه تشيانج رئيسا للوزراء، ولم يصوت سوى نائبين فقط بالرفض من بين نحو 3 آلاف عضو فى البرلمان أدلوا بأصواتهم فى الاقتراع الذى جرى فى قاعة الشعب الكبرى ببكين.
وفى السياق ذاته، أعيد انتخاب شى جين بينج، أمس السبت، رئيسا للصين لولاية ثانية من 5 سنوات، فى تصويت بالإجماع لصالح رجل البلاد القوى.
وبعد أقل من أسبوع على قيام البرلمان الصينى بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الاقصى للولايات الرئاسية، اعيد انتخاب جينبينغ (64 عاما) من قبل زهاء ثلاثة الاف نائب كانوا موجودين فى الجلسة العامة السنوية لمجلس الشعب الصيني.
البرلمان الصينى يعيد انتخاب لى كه تشيانج رئيسا للوزراء
الرئيس الصينى وبحواره رئيس الوزراء الصينى
انتخاب لى كه تشيانج رئيس وزراء الصين
رئيس الوزراء الصينى يصافح الرئيس الصينى
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