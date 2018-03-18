صور.. البرلمان الصينى يعيد انتخاب لى كه تشيانج رئيسا للوزراء







بكين (رويترز)

أعاد البرلمان الصينى، اليوم الأحد، انتخاب لى كه تشيانج رئيسا للوزراء، ولم يصوت سوى نائبين فقط بالرفض من بين نحو 3 آلاف عضو فى البرلمان أدلوا بأصواتهم فى الاقتراع الذى جرى فى قاعة الشعب الكبرى ببكين.

وفى السياق ذاته، أعيد انتخاب شى جين بينج، أمس السبت، رئيسا للصين لولاية ثانية من 5 سنوات، فى تصويت بالإجماع لصالح رجل البلاد القوى.

وبعد أقل من أسبوع على قيام البرلمان الصينى بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الاقصى للولايات الرئاسية، اعيد انتخاب جينبينغ (64 عاما) من قبل زهاء ثلاثة الاف نائب كانوا موجودين فى الجلسة العامة السنوية لمجلس الشعب الصيني.