صور.. افتتاح المعرض الخيرى الثانى للملابس الجاهزة بـ"المدينة الجامعية" بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

افتتح الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، المعرض الخيرى الثانى للملابس الجاهزة والذى تنظمه الإدارة العامة للعلاقات العامة بالمدينة الجامعية طالبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة ، وذلك بقاعة المعارض بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور حسن أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور عماد الدين محمود حماد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وعرفة أبوالعلا مدير عام قطاع المدن الجامعية ، ومنى اسماعيل مديرة المدينة الجامعية للطالبات ، وامانى أبوصغير وكيلة المدينة الجامعية طالبات ، وفاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة بالمدينة ، وعدد من القيادات الإدارية ومديرو الوحدات السكنية بقطاع المدينة الجامعية .

وأكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية والدعم لطلابها وللعاملين من غير القادرين وذلك لتخفيف الاعباء المادية عن كاهلهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياه ، موضحاً أن ذلك من شأنه الإسهام فى تنمية روح التكافل الاجتماعى بين أفراد الجامعة ، كما أعرب عن سعادته بمستوى المعرض مشيداً بجودة المعروضات والتى تعكس جهد القائمين عليه.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى أن الكلية تسعى إلى تبنى كافة الأنشطة الإجتماعية والتى تدعم الطلاب والعاملين الغير قادرين ، مؤكداً ان الكلية دأبت على استضافة العديد من المعارض االتى توفر كل ما يحتاجه الطلاب والعاملين من ملابس وأحذية وإكسسوار بأسعار رمزية .

ومن جانبه، نوه الأستاذ عرفة أبوالعلا أن المعرض يضم أكثر من 2000 قطعة ملابس حريمى ورجالى بأسعار تبدأ من 40 جنيها ولا تتجاوز الـ120 جنيها ، مشيراً إلى أن المعرض قد شهد إقبالاً كثيفاً من الطلاب والعاملين فى الساعات الأولى لانطلاقه.