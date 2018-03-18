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الأحد، 18 مارس 2018 05:10 ص
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صور.. اضبط مخالفة.. غرفة تفتيش مكشوفة وسط الطريق بالداخلة تهدد حياة المارة

الأحد، 18 مارس 2018 05:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. غرفة تفتيش مكشوفة وسط الطريق بالداخلة تهدد حياة المارة





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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رصدت عدسة "اليوم السابع" إحدى المخالفات التى تمثل تهديدا لحياة المواطنين، وذلك من خلال إهمال غرفة تفتيش عميقة بدون غطاء ووضع حواجز حولها دون تنبيه للمارة فى أحد شوارع مدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد وتحديدا أمام مسجد بخيت خلف بنك مصر، حيث تم ترك الغرفة مكشوفة بعد تحطم أجزاء من غطاء الغرفة التابعة لمرفق الصرف الصحى وهو ما أثار استياء المواطنين فى المنطقة نظرا لخطورة تركها بدون صيانة وتنبيه المواطنين بوجودها .

واكتفت الجهات المختصة بوضع أحجار متوسطة الحجم فى محيط الغرفة المكشوفة والتى يصل عمقها إلى أكثر من متر ونصف ويوجد بها مياه لكونها غرفة تجميع لمياه الصرف الصحى ضمن خطوط شبكات الصرف بالمنطقة ولم يتم وضع علامات تحذيرية لوجود غرفة مكشوفة أو التوضيح بكونها منطقة عمل لحين البدء فى أعمال صيانتها وتغطيتها .

قال محمد مطفى أحد مواطنى مدينة موط فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إن الغرفة المكشوفة متروكة بدون اهتمام فى منطقة مزدحمة بالسكان والمارة ولم يتم اتخاذ أية اجراءات لصيانتها أو تغطيتها وهى الظاهرة التى تتكرر بصورة كبيرة فى عدة أحياء بمدينة موط.

ومن جانبه وجه كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بسرعة التحرك لمتابعة شكوى المواطنين والعمل على حلها وتغطية تلك الغرفة فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا على أن الجهات المختصة بمجلس المدينة تتحرك فور ورود الشكوى من المواطنين وتتخذ الاجراءات العاجلة نحو إزالة أسباب الشكوى .

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