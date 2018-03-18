صور.. ائتلاف دعم مصر بـ3 محافظات يزور المزرعة السمكية بغليون







كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم ائتلاف دعم مصر بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، والشرقية، رحلة لمنسقى الشباب والمرأة وأعضاء مجلس النواب، وبعض القيادات، لزيارة مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون أكبر مزارع للاستزراع السمكى بالشرق الاوسط فى شمال مطوبس، للوقوف على مدى سير المشروع على أرض الواقع ومشاهدة هذا الانجاز العظيم.

وتفقد الوفد الأحواض السمكية ومركز الأبحاث والتطوير ومصانع تجهيز وتغليف وحفظ الأسماك والجمبرى ومصنع إنتاج الأعلاف، وكذلك المزرعة السمكية ومنطقة إنتاج الزريعة وتفريخ الأسماك والجمبرى والمنطقة السكنية والميس المجمع.

ورافق الوفد اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وعدد من نواب الائتلاف بالمحافظات وهم: جهاد عامر، وهانى النواصرة، ومنى عبد العاطى، وبدير موسى.

وأكد النائب علاء سلام، منسق ائتلاف دعم مصر بمحافظة كفر الشيخ، أن الائتلاف يضم الكثير من الشباب والكوادر، واقترح عقد بروتوكول بين الائتلاف وبين خط الإنتاج لفتح منافذ بيع تخدم المواطنين وتساعد فى تشغيل الشباب.

كما اقترح "سلام" تنظيم رحلات لطلاب جميع المراحل الدراسية والجامعات لزيارة المشروع، ليشاهدوا حجم الإنجازات التى تقام على أرض مطوبس، ومحافظة كفر الشيخ وهذه الطفرة التاريخية التى تتم فى ربوع المحروسة على أرض الواقع حتى يتأكد الجميع أن مصر تسير بخطوات جادة واثقة فى مرحلة البناء والتنمية.

وكان فى استقبال الوفود المشاركة لزيارة منطقة غليون بشمال مطوبس بمحافظة كفر الشيخ توفيق أبو أحمد المدير التنفيذى للائتلاف بالمحافظة، وطارق عميرة المدير التنفيذى للائتلاف بمركز مطوبس، الذى أكد ضرورة تفعيل منظومة الرحلات المدرسية والجامعية لهذه المشروعات العملاقة والإنجازات الضخمة على أرض الواقع، ومن هنا من داخل مزارع الأسماك ومنطقة مطوبس الصناعية نرسل رسالة للعالم أننا نحب مصر وتراب مصر، وسنظل ندعم مسيرة التنمية والبناء فى مصر حتى آخر قطرة دم وآخر نفس فى الحياة، لأن مصر هى الحياة .



أعضاء ائتلاف دعم مصر مع اللواء حمدي بدين بالمزرعة السمكية



أعضاء ائتلاف دعم مصر بالمزرعة السمكية بغليون



جانب من أعضاء ائتلاف دعم مصر