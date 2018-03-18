video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ائتلاف دعم مصر بـ3 محافظات يزور المزرعة السمكية بغليون

الأحد، 18 مارس 2018 11:05 م
صور.. ائتلاف دعم مصر بـ3 محافظات يزور المزرعة السمكية بغليون ائتلاف دعم مصر بـمحافظات بالمزرعة السمكية بغليون





كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

نظم ائتلاف دعم مصر بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، والشرقية، رحلة لمنسقى الشباب والمرأة وأعضاء مجلس النواب، وبعض القيادات، لزيارة مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون أكبر مزارع للاستزراع السمكى بالشرق الاوسط فى شمال مطوبس، للوقوف على مدى سير المشروع على أرض الواقع ومشاهدة هذا الانجاز العظيم.

 

وتفقد الوفد الأحواض السمكية ومركز الأبحاث والتطوير ومصانع تجهيز وتغليف وحفظ الأسماك والجمبرى ومصنع إنتاج الأعلاف، وكذلك المزرعة السمكية ومنطقة إنتاج الزريعة وتفريخ الأسماك والجمبرى والمنطقة السكنية والميس المجمع.

 

ورافق الوفد اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وعدد من نواب الائتلاف بالمحافظات وهم: جهاد عامر، وهانى النواصرة، ومنى عبد العاطى، وبدير موسى.

 

وأكد النائب علاء سلام، منسق ائتلاف دعم مصر بمحافظة كفر الشيخ، أن الائتلاف يضم الكثير من الشباب والكوادر، واقترح عقد بروتوكول بين الائتلاف وبين خط الإنتاج لفتح منافذ بيع تخدم المواطنين وتساعد فى تشغيل الشباب.

 

كما اقترح "سلام" تنظيم رحلات لطلاب جميع المراحل الدراسية والجامعات لزيارة المشروع، ليشاهدوا حجم الإنجازات التى تقام على أرض مطوبس، ومحافظة كفر الشيخ وهذه الطفرة التاريخية التى تتم فى ربوع المحروسة على أرض الواقع حتى يتأكد الجميع أن مصر تسير بخطوات جادة واثقة فى مرحلة البناء والتنمية.

 

وكان فى استقبال الوفود المشاركة لزيارة منطقة غليون بشمال مطوبس بمحافظة كفر الشيخ توفيق أبو أحمد المدير التنفيذى للائتلاف بالمحافظة، وطارق عميرة المدير التنفيذى للائتلاف بمركز مطوبس، الذى أكد ضرورة تفعيل منظومة الرحلات المدرسية والجامعية لهذه المشروعات العملاقة والإنجازات الضخمة على أرض الواقع، ومن هنا من داخل مزارع الأسماك ومنطقة مطوبس الصناعية نرسل رسالة للعالم أننا نحب مصر وتراب مصر، وسنظل ندعم مسيرة التنمية والبناء فى مصر حتى آخر قطرة دم وآخر نفس فى الحياة، لأن مصر هى الحياة .

 

أعضاء ائتلاف دعم مصر مع اللواء حمدي بدين بالمزرعة السمكية
أعضاء ائتلاف دعم مصر مع اللواء حمدي بدين بالمزرعة السمكية

 

أعضاء ائتلاف دعم مصر بالمزرعة السمكية بغليون
أعضاء ائتلاف دعم مصر بالمزرعة السمكية بغليون

 

جانب من أعضاء ائتلاف دعم مصر
جانب من أعضاء ائتلاف دعم مصر

 

جانب من أعضاء الإلإئتلاف بالمزرعة السمكية
جانب من أعضاء الإلإئتلاف بالمزرعة السمكية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فوز 3 طلاب بكفر الشيخ بالميدالية الذهبية ومنحة دراسية لأمريكا

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

بركة غليون

مزارع سمكية

اللواء حمدي بدين




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة