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الأحد، 18 مارس 2018 08:50 ص
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صور.. إقبال المواطنين على شراء شهادة "أمان المصريين" بالبنك الزراعى

الأحد، 18 مارس 2018 08:00 ص
صور.. إقبال المواطنين على شراء شهادة "أمان المصريين" بالبنك الزراعى إقبال المواطنين على شراء شهادة "أمان المصريين"





كتب – أحمد يعقوب
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على مدار أسبوعين، منذ طرح شهادة أمان المصريين، شهدت فروع البنك الزراعى المصرى الـ1210 إقبالًا متزايدًا من المواطنين فى قرى ونجوع ومحافظات مصر عن طريق بنوك القرى التابعة للبنك الزراعى والذى يعد أكبر البنوك المصرية من حيث شبكة الفروع، وهو ما يدعم مفهوم الشمول المالى، والذى يعنى زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى.
 
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 20 ملايين جنيه، خلال أسبوعين، وسط حملات توعية بالشهادة فى كافة ربوع مصر، مؤكدًا على أن شهادة "أمان المصريين" والتى يصدرها البنك الزراعى المصرى إلى جانب بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، تصدر لجميع المصريين بشرائحهم المختلفة، وتشمل الموظفين تحت المظلة التأمينية بالجهات والشركات الخاصة والعامة، وغير المؤمن عليهم أيضًا، أى لكافة الموظفين، مؤكدًا أن مصرفه سيسعى خلال الأيام القادمة إلى تكثيف التسويق لها فى أماكن تجمعات الفلاحين بالجمعيات الزراعية وغيرها على مستوى الجمهورية.
 
جدير بالذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.

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أخبار الاقتصاد

البنك الزراعى المصرى

شهادة أمان المصريين




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