صور.. إقبال المصريين فى جنوب أفريقيا على التصويت بالانتخابات الرئاسية







كتب أحمد جودة

احتشد الناخبون من أبناء الجاليةً المصرية على السفارة المصرية بجنوب أفريقيا، للمشاركة فى عمليات التصويت بانتخابات الرئاسة لعام 2018، قبل غلق صناديق الاقتراع فى آخر يوم للتصويت للمصريين فى الخارج.



الناخبون المصريون يلتقطون صورا تذكارية بعد التصويت بجنوب أفريقيا

ونشرت وزارة الخارجية، سلسلة من الصور للمشاركين من أبناء الجالية المصرية بجنوب أفريقيا، لليوم الثالث على التوالى، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مضيفة «انزل شارك.. مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فى جنوب أفريقيا».



الأطفال يشاركون أسرهم فى الانتخابات

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة 16 مارس، وحتى اليوم الأحد 18 من الشهر نفسه.