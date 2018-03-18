صور.. إحياء الذكرى الـ38 لاغتيال رئيس الأساقفة "روميرو" فى السلفادور







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

أحيا المئات الذكرى الـ38 لاغتيال رئيس الأساقفة أوسكار روميرو الذى قتل غدرا داخل منيسة صغيرة، واغتيل رئيس الأساقفة أوسكار روميرو بينما كان يقيم القداس فى كنيسة صغيرة تابعة لمستشفى.

وفى يوم تشييعه أجتمع قرابة الخمسون ألف شخص لإلقاء النظرة الوداعية على رئيسهم الروحى، وأطلق الجيش خلال الجنازة الرصاص الحى على الحضور مما تسبب بسقوط الكثير من الضحايا.

وكان لحادثة الاغتيال تلك دوراً أساسياً فى نشوب حرب أهلية فى السلفادور استمرت 12 عاماً راح ضحيتها أكثر من 70000 شخص.

كانت الحكومة السلفادورية قد حملت حينها مسؤلية الاغتيال للثوار اليساريين ولكن تبين بعدها أن المسؤلية الحقيقية تقع على عاتق (كتائب الموت) التابعة للسلطات والموكلة بمهام تصفية معارضى النظام، كما تم وضع المخابرات المركزية الأمريكية كذلك فى دائرة الاتهام. وبسبب قانون عفو لم تتم معاقبة أحد على مقتل روميرو.