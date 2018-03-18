صور .. إحلال وصيانة الكهرباء بفوه فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة فوه بكفر الشيخ ، إحلال وتجديد أسلاك كهربائيه وصيانة أعمده بشارع كورنيش النيل ، كما شهدت حملات نظافه متعدده بمناطق مختلفة بفوه ، وأعمال الحفر وتركيب مواسير الغاز الطبيعى بشارع كورنيش النيل وصيانته خطوط مياه الشرب بالعلوى والدوبي.

قال عبدالمحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه ، إنه تابع استمرار عمليه إحلال وتجديد اسلاك الكهرباء وصيانة أعمده الاناره بشارع كورنيش النيل بداية من أول الكورنيش أمام مسجد القنائى وحتى أول الكوبرى العلوى ، مؤكداً يتم إحلال أسلاك الكهرباء بطول شارع الكورنيش وصيانة جميع كشافات الاناره به

وأضاف الأودن ، في بيان له ،أنه تابع أعمال حفر وتركيب مواسير الغاز الطبيعى ،وحملات النظافة بمناطق الخدمات بالمدينه لازالة أى تجمعات للقمامه ،وأعمال صيانه خطوط مياه الشرب بمنطقه مساكن العلوى والدوبى.

وقال الأودن ، إنه وجه التنفيذيين بحل مشاكل المواطنين خلال لقاء المواطنين ، موجهاً الشكر لهم على الجهد الذى بذلوه فى إنجاح المشروع التعبوي صقر٢٥ ، وطالبهم بالاستعداد على كافه الأصعدة لانتخابات الرئاسة القادمه وتقديم كافه أوجه الخدمات للعمليه الانتخابية،وأنه استمع لعدد من شكاوى المواطنين ومطالبهم منها مطالب مواطن بترخيص مسجد بفوه وتوصيل عداد كهرباء على نفقته ،وشكوى مواطنه بقريه قبريط تطلب معاينه الشارع التى تقيم به لتحديد وترسيم الشارع لوجود تعدى عليه.

توصيل الغاز الطبيعي وصيانة الاعمدة بفوه



حملة نظافة بفوه



صيانة الصرف الصحي