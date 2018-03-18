صور.. أهالى قرية ببنى سويف يقتلون حيوان مفترس عقر خمسة أطفال







بنى سويف :هانى فتحى

تخلص أهالى قرية النويرة التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بنى سويف مساء اليوم، من حيوان مفترس يشبة "الكلب" عقر خمسة أطفال أثناء لهوهم فى أحد شوارع القرية.

وتمكن الأهالى من مطاردة الحيوان المفترس وقتلة ثم قاموا بحرقة عقب حالة من الذعر والهلع أصابت الأهالى والأطفال . وكان حيوان مفترس يشبة الكلب عقر خمسة أطفال بقرية النويرة التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف مساء اليوم ، اثناء لهوهم فى احد شوارع القرية.

واستقبل مستشفى أهناسيا خمسة أطفال مصابين بجروح متفرقة جراء عقر حيوان يشبة الكلب أثناء لهوهم فى الشارع وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم وخرج ثلاث حالات تحسن. فيما نقل الطفلين محمد محمود حسين، عامان، جرح قطعي بالوجه، تقوي حمادة حمدي، عامان، جرح قطعي بالوجه، الى مستشفى التأمين الصحى لاستكمال العلاج .



















