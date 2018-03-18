video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى قرية ببنى سويف يقتلون حيوان مفترس عقر خمسة أطفال

الأحد، 18 مارس 2018 11:22 م
صور.. أهالى قرية ببنى سويف يقتلون حيوان مفترس عقر خمسة أطفال حيوان مفترس عقر خمسة اطفال





بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

تخلص أهالى قرية النويرة التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بنى سويف مساء اليوم، من حيوان مفترس يشبة "الكلب" عقر خمسة أطفال أثناء لهوهم فى أحد شوارع القرية.

وتمكن الأهالى من مطاردة الحيوان المفترس وقتلة ثم قاموا بحرقة عقب حالة من الذعر والهلع أصابت الأهالى والأطفال . وكان حيوان مفترس يشبة الكلب عقر خمسة أطفال بقرية النويرة التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف مساء اليوم ، اثناء لهوهم فى احد شوارع القرية.

واستقبل مستشفى أهناسيا خمسة أطفال مصابين بجروح متفرقة جراء عقر حيوان يشبة الكلب أثناء لهوهم فى الشارع وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم وخرج ثلاث حالات تحسن. فيما نقل الطفلين محمد محمود حسين، عامان، جرح قطعي بالوجه، تقوي حمادة حمدي، عامان، جرح قطعي بالوجه، الى مستشفى التأمين الصحى لاستكمال العلاج .

 

اهالى-قرية-يقتلون-حيوان-مفترس-(1)
 

 

اهالى-قرية-يقتلون-حيوان-مفترس-(2)
 
 

اهالى-قرية-يقتلون-حيوان-مفترس-(4)

 
 
اهالى-قرية-يقتلون-حيوان-مفترس-(5)
 

 

اهالى-قرية-يقتلون-حيوان-مفترس-(6)
 

 

اهالى-قرية-يقتلون-حيوان-مفترس-(7)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كلب يعقر 5 أطفال فى قرية النويرة بمحافظة بنى سويف

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

مستشفى اهناسيا




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة