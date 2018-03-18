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صور.. أهالى تقسيم زينب شلبى بدمياط يشكون من تعديات المحلات على الطريق

الأحد، 18 مارس 2018 04:00 ص
صور.. أهالى تقسيم زينب شلبى بدمياط يشكون من تعديات المحلات على الطريق





دمياط- معتز الشربينى
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تعددت شكوى أهالى منطقة تقسيم زينب شلبى الواقعة بين المستشفى التخصصى وشارع المرور بدمياط من تدنى مستوى الخدمات بالمنطقة التى تعد أحد المناطق الحيوى بمحافظة دمياط والتى لا تبعد سوى عدة أمتار عن مديرية أمن دمياط وتقع خلف إدارة المرور.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى أهالى المنطقة الذين يشكون من سوء حالة النظافة وتعد أصحاب المحلات للأرصفة الموجودة أمام محلاتهم ويقوم بعضهم بوضع حواجز لمنع ووقف السيارات ويقومن آخرون بصب مطلع لجراح سياراتهم فى استغلال واضح لحرم الطريق والأرصفة بالمخالفة للقانون.

 يقول عبد الغنى العزبى موظف تقسيم زينب شلبى منطقة سكنية جميلة أهملها مجلس المدينة بعدم رد الشىء لأصله بعد الحفر التى وقعت بالمنطقة بمعرفة شركة مياه الشرب، وكذلك ترك القمامة حتى تطايرت أكياس القمامة بالشوارع، وشوهت مظهرها الحضارى وأتى بعض سكانه على البقية الباقية بإقامة وصب تعلية بالأرصفة للجراجات الخاصة بهم أمام منازلهم فى عرض الشوارع مع وضع البراميل والحواجز أمام العمارات لمنع وقوف السيارات أمام المحلات.

يشاركه الرأى المهندس رضا سرحان احد أبناء المنطقة الذى أكد أن المنطقة التى تضم مرور دمياط وعلى بعد أمتار من مديرية الأمن ومستشفى دمياط التخصصى تعانى الإهمال سواء فى النظافة أو تأخر أعمال الرصف الذى خلف الحفر والمطبات أو إغلاق معظم الشوارع الحيوية المؤدية إلى المنطقة بسبب الدواعى الأمنية لإغلاق الشوارع المحيطة بمديرية الأمن وإدارة مرور دمياط.

 

منطقة تقسيم زينب شلبى
منطقة تقسيم زينب شلبى

 

اشغالات الطريق
اشغالات الطريق

 

صب الاسمنت امام الجراجات
صب الاسمنت امام الجراجات

 

استغلال عرض الطريق العام
استغلال عرض الطريق العام

 

تطاير القمامة بالشوارع
تطاير القمامة بالشوارع

 

 

 


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