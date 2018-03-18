صور.. "أمن القاهرة" يطارد الإشغالات وينفذ 918 إزالة إشغالات وضبط 45 بائع







كتب إبراهيم أحمد

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الموسعة التى شملت عددا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.



حملات ازالة اشغالات



ازالة اشغالات

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمخالفات، وتحقيق الانضباط بالمناطق الهامة والحيوية على مستوى العاصمة.



جانب من حملات رفع السيارات المخالفة



ازالة اشغالات بشوارع القاهرة

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 807إزالة إدارية، 111 إشغال طريق، وضبط 45 بائع جائل، 5 عربة فول ، 24 ادارة بدون ترخيص، 32 محضر تلوث بيئة ، وفي مجال المرور تم ضبط 2485 مخالفة كلبش ، 36 تعطيل حركة المرور ، 514 سحب تراخيص ، 28سير نقل , 2886 مخالفات نموذج 125 , 13طمس لوحات .



حملات ضبط التوك توك المخالف



حملات ازالة اشغالات