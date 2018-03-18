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الأحد، 18 مارس 2018 04:35 م
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صور.. "أمن القاهرة" يطارد الإشغالات وينفذ 918 إزالة إشغالات وضبط 45 بائع

الأحد، 18 مارس 2018 04:01 م
صور.. "أمن القاهرة" يطارد الإشغالات وينفذ 918 إزالة إشغالات وضبط 45 بائع حملات ازالة الاشغالات





كتب إبراهيم أحمد
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استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الموسعة التى شملت عددا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

 

حملات ازالة اشغالات (1)
حملات ازالة اشغالات 

 

حملات ازالة اشغالات (1)
ازالة اشغالات

 

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمخالفات، وتحقيق الانضباط بالمناطق الهامة والحيوية على مستوى العاصمة.

 

حملات ازالة اشغالات (2)
جانب من حملات رفع السيارات المخالفة

 

حملات ازالة اشغالات (2)
ازالة اشغالات بشوارع القاهرة

 

وأسفرت الحملات عن تنفيذ  807إزالة إدارية، 111 إشغال طريق، وضبط 45 بائع جائل، 5 عربة فول ، 24 ادارة بدون ترخيص، 32 محضر تلوث بيئة ، وفي مجال المرور تم ضبط 2485  مخالفة  كلبش ، 36 تعطيل حركة المرور ، 514 سحب تراخيص ، 28سير نقل , 2886 مخالفات نموذج 125 , 13طمس لوحات  .

حملات ازالة اشغالات (3)
حملات ضبط التوك توك المخالف

 

حملات ازالة اشغالات (3)
حملات ازالة اشغالات

 

حملات ازالة اشغالات (4)
حملات ضد لفحص السيارات المخالفة 

 

 

 

 


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